Російські окупанти розглядають кілька варіантів наступальних операцій із півночі, зокрема й атаку на Чернігівську область для розтягування українських резервів. Українському командуванню відомо про плани Кремля щодо можливих нових ударів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Вікторія Войціцька — членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine;

Владислав Золотарьов — офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури "ОРІОН", бригади "Помста";

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Павло Лакійчук — керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ";

Галина Остаповець — кореспондентка "Новини.LIVE";

Людмила Смоліна — сімейний лікар;

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР.

Як писали Новини.LIVE, раніше Олександр Сирський заявив про загрозу наступу на Чернігівщину. Водночас загальна активність росіян на лінії фронту наразі зменшилася майже на третину.

Також аналітики проєкту DeepState повідомляли, що травень став провальним для наступу РФ. Попри рекордну кількість штурмових дій, окупантам вдалося захопити лише 14 квадратних кілометрів української території.