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СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

26 червня 2026 р. 13:15

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13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

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08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

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18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

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08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

23 червня 2026
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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

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08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026
Text

20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

Дрони СБУ у п'ятницю, 26 червня, атакували кабельні кораблі "Волга" та "Вятка", а також скерували цілі по вантажопасажирському порому "Петропавловськ" на заводі "Затока". Усі цілі розташовані в тимчасово окупованій Керчі. Відомо, що на усіх суднах виникли масштабні пожежі. 

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 26 червня

Гості ефіру День.LIVE:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України;
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що найближчими днями очікується  повернення додому групи українських військовослужбовців. Заяву про наближення чергового обміну зробив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, закликавши суспільство стежити за офіційними повідомленнями Координаційного штабу.

На Сумщині російські війська вчинили черговий акт терору, атакувавши спецтранспорт поліцейського підрозділу "Білий янгол" та благодійної організації "Берегиня", які здійснювали гуманітарну місію. Люди не отримали ушкоджень. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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