Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Президент Зеленський оголосив про ухвалення ключових військових рішень після наради з командуванням, включаючи кадрові зміни, ситуацію на фронті, зміцнення позицій на Донеччині та подальші далекобійні удари по Росії.

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Гості ефіру:

Павло Себастьянович, Громадський діяч, підприємець, автор книги "Жити в Україні";

Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;

Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог;

Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки по енергетичній інфраструктурі Одеси у місті зберігаються перебої з електропостачанням. За словами депутата Одеської міської ради Петра Обухова, проблеми зі світлом можуть тривати ще кілька тижнів, а повністю виключати ризик блекаутів напередодні опалювального сезону не можна.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві 16 шкіл можуть не відкритися 1 вересня через пошкодження внаслідок російських атак та відсутність необхідного фінансування на відновлення. Депутат Київради Андрій Вітренко заявляв, що для розв'язання проблеми міська влада мала б скликати позачергову сесію та виділити кошти на ремонт навчальних закладів