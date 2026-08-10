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Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

10 серпня 2026 р. 18:13

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18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

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08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:39 У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2026
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18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

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13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

5 серпня 2026
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19:22 Ситуація з укриттями, тарифами та підготовкою до зими в столиці: ефір Київський час

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18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

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08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2026
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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:39 У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

Президент Зеленський оголосив про ухвалення ключових військових рішень після наради з командуванням, включаючи кадрові зміни, ситуацію на фронті, зміцнення позицій на Донеччині та подальші далекобійні удари по Росії.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру:

  • Павло Себастьянович, Громадський діяч, підприємець, автор книги "Жити в Україні";
  • Ілона Хмельова, секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця;
  • Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";
  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Павло Гай-Нижник, доктор історичних наук, політолог;
  • Вікторія Войціцька, членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російської атаки по енергетичній інфраструктурі Одеси у місті зберігаються перебої з електропостачанням. За словами депутата Одеської міської ради Петра Обухова, проблеми зі світлом можуть тривати ще кілька тижнів, а повністю виключати ризик блекаутів напередодні опалювального сезону не можна.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Києві 16 шкіл можуть не відкритися 1 вересня через пошкодження внаслідок російських атак та відсутність необхідного фінансування на відновлення. Депутат Київради Андрій Вітренко заявляв, що для розв'язання проблеми міська влада мала б скликати позачергову сесію та виділити кошти на ремонт навчальних закладів

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18:04 Терехов закликав до використання європейського досвіду створення системи доступного житла

18:03 Одеситам приготувати гаманці: актуальні ціни на стелах АЗС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:52 Мільярдні збитки в обороні: генпрокурор Кравченко назвав деталі

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