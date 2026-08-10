Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Ігор Когут, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, командир парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ШР ДШВ Євген "MAJOR", фінансовий аналітик Віктор Гальчинський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, нардепка Ірина Борзова, експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко, нардепи Володимир Крейденко та Олексій Кучеренко, а також начальник відділення комунікацій 63 бригади Третього армійського корпусу Ростислав Ящишин.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Сили оборони України продовжують операцію проти російської нафтопереробної галузі. Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України та Службі безпеки України за удари по російських об'єктах.

За словами глави держави, ця операція вже відчутно впливає на Росію та триває. Також президент повідомив про удари по російських зенітних ракетних комплексах, радіолокаційних станціях та об'єктах інфраструктури в Азовському та Чорному морях.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Плетенчука, обсяги перевезення російської нафти скоротилися приблизно на 20% через систематичне ураження суден тіньового флоту. Нині близько п’ятої частини всіх поставок фактично зупинено.

А 6 серпня український лідер Володимир Зеленський підтвердив результативні удари по нафтопереробних підприємствах у глибокому тилу Росії. Також вдалося уразити судна противника в акваторії Чорного моря.