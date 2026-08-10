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Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2026
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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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6 серпня 2026
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18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Ігор Когут, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, командир парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7-го корпусу ШР ДШВ Євген "MAJOR", фінансовий аналітик Віктор Гальчинський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Вʼячеслав Потапенко, нардепка Ірина Борзова, експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко, нардепи Володимир Крейденко та Олексій Кучеренко, а також начальник відділення комунікацій 63 бригади Третього армійського корпусу Ростислав Ящишин.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять, що Сили оборони України продовжують операцію проти російської нафтопереробної галузі. Президент Володимир Зеленський подякував Збройним силам України та Службі безпеки України за удари по російських об'єктах.

За словами глави держави, ця операція вже відчутно впливає на Росію та триває. Також президент повідомив про удари по російських зенітних ракетних комплексах, радіолокаційних станціях та об'єктах інфраструктури в Азовському та Чорному морях.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Плетенчука, обсяги перевезення російської нафти скоротилися приблизно на 20% через систематичне ураження суден тіньового флоту. Нині близько п’ятої частини всіх поставок фактично зупинено. 

А 6 серпня український лідер Володимир Зеленський підтвердив результативні удари по нафтопереробних підприємствах у глибокому тилу Росії. Також вдалося уразити судна противника в акваторії Чорного моря.

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08:17 РФ і Сирія перетворять військові бази на навчальні центри

08:13 Пріоритетні цілі: у ГУР розповіли, куди частіше б'є Росія

08:10 Втрата документів на нерухомість: як довести право власності та відновити папери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Грошова допомога пенсіонерам: де платитимуть по 1 800 грн шість місяців

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