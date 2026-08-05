Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну 5 серпня загинули щонайменше 17 людей, ще 44 зазнали поранень. Окупанти випустили по Україні 24 балістичні ракети, ще чотири ракети "Циркон" і "Онікс", а також 115 ударних дронів. Під ударом опинилися цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури та залізнична станція.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 5 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;

Леся Забуранна — народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;

Ярослав Железняк — народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Арсеній Пушкаренко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОВА;

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Позивний "Змія" — начальник відділення управління артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА".

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 серпня Росія атакувала Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками, головною ціллю стала Київська область. Сили ППО знешкодили 98 ворожих дронів, однак жодну з ракет збити не вдалося. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по 26 локаціях, ще у шести місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок масованої російської атаки на Київ та Київщину загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення. Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, зокрема складах, логістичних центрах і залізничній станції. Він також закликав партнерів прискорити постачання засобів протиракетної оборони та посилити санкції проти Росії.