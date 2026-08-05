Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE arrow
Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

05 серпня 2026 р. 14:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2026
Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Text

18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2026
Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

Внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну 5 серпня загинули щонайменше 17 людей, ще 44 зазнали поранень. Окупанти випустили по Україні 24 балістичні ракети, ще чотири ракети "Циркон" і "Онікс", а також 115 ударних дронів. Під ударом опинилися цивільні підприємства, об'єкти інфраструктури та залізнична станція.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у середу, 5 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Леся Забуранна — народна депутатка від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Ярослав Железняк — народний депутат від партії "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Арсеній Пушкаренко — народний депутат від фракції "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Олександр Толоконніков — заступник голови Херсонської ОВА;
  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Позивний "Змія" — начальник відділення управління артилерійського підрозділу "Unit-A" бригади "ПОМСТА".

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 5 серпня Росія атакувала Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками, головною ціллю стала Київська область. Сили ППО знешкодили 98 ворожих дронів, однак жодну з ракет збити не вдалося. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по 26 локаціях, ще у шести місцях впали уламки збитих повітряних цілей.

Новини.LIVE також писали, що внаслідок масованої російської атаки на Київ та Київщину загинули 17 людей, ще 44 дістали поранення. Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти цілеспрямовано били по цивільній інфраструктурі, зокрема складах, логістичних центрах і залізничній станції. Він також закликав партнерів прискорити постачання засобів протиракетної оборони та посилити санкції проти Росії.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:24 Батарея смартфона страждає не через павербанк: які помилки роблять заряджання небезпечним

14:20 Банк відмовляє у кредиті через заставу: як аграріям отримати до 30 мільйонів гривень

14:18 РФ атакувала дронами Одещину: є загиблий і постраждалі

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

14:11 Зеленський заявив про скорочення поставок ракет для ППО утричі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 Спірне родовище літію з колосальними запасами запрацювало: куди пішли перші поставки

14:03 США продовжують переговори з Україною щодо Patriot, попри сумніви Трампа

13:40 Тимур Ткаченко розповів нові деталі ракетної атаки на Київщину

13:31 Донат на ЗСУ: на Харківщині офіцер вимагав хабар у військового

13:13 Можуть стати військовою ціллю: Сибіга про північнокорейські ракетні установки у РФ

14:24 Батарея смартфона страждає не через павербанк: які помилки роблять заряджання небезпечним

14:20 Банк відмовляє у кредиті через заставу: як аграріям отримати до 30 мільйонів гривень

14:18 РФ атакувала дронами Одещину: є загиблий і постраждалі

14:11 Зеленський заявив про скорочення поставок ракет для ППО утричі

14:10 Спірне родовище літію з колосальними запасами запрацювало: куди пішли перші поставки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:03 США продовжують переговори з Україною щодо Patriot, попри сумніви Трампа

13:40 Тимур Ткаченко розповів нові деталі ракетної атаки на Київщину

13:31 Донат на ЗСУ: на Харківщині офіцер вимагав хабар у військового

13:13 Можуть стати військовою ціллю: Сибіга про північнокорейські ракетні установки у РФ

13:13 В аеропорту Німеччини біля українського літака Ан виявили дрон з вибухівкою

22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

3 серпня

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

28 липня

22:33 Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

25 липня

06:33 Одеський Привоз влітку: що подешевшало та як змінилися ціни

24 липня

06:33 Зрошувальна система Одещини: прогнози на врожай овочів та ціни

21 липня

22:32 Акції протесту по всій Україні: ставлення та очікування одеситів

Text

14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

4 серпня
Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

Відео по темі

Всі відео
РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2026 р. 08:00
Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

04 серпня 2026 р. 18:13
Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

04 серпня 2026 р. 13:36
Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

04 серпня 2026 р. 08:00
Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

03 серпня 2026 р. 18:11
ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

03 серпня 2026 р. 13:13
Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

03 серпня 2026 р. 08:00
Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

31 липня 2026 р. 20:56

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації