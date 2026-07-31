До повномасштабного вторгнення в Україні майже 60 тисяч дітей перебували на утриманні держави. Попри багаторічну реформу інтернатної системи, експерти й сьогодні фіксують порушення прав дітей, а українці, які готові стати батьками, нерідко роками не можуть пройти шлях до усиновлення.

У новому випуску проєкту "Наша Справа", журналістка Марія Гураль, розбиралась, чому між дитиною, яка потребує сім'ї, та людьми, які готові її подарувати, досі стоїть система.

Проблема усиновлення дітей в Україні

Голова правління Української мережі за права дитини Дар'я Касьянова пояснює, чому більшість дітей в інтернатах не сироти, а також чому, на її думку, дитина не може почуватися в безпеці в інституційному закладі. Голова ГО "Право на сім'ю" Світлана Клочко розповідає, чому інституції не можуть стати альтернативою родині та чому реформа має починатися зі створення сімейних форм виховання, а не із закриття будівель.

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань захисту прав дітей Павло Сушко говорить про випадки, коли сигнали про насильство щодо дітей в тому числі в родинах роками залишалися без належної реакції, а також пояснює, чому, на його думку, сьогодні система відповідальності за захист дітей працює неефективно.

Окрему увагу ми приділили історіям людей, які проходять або вже пройшли шлях усиновлення. Юлія Мовчан відверто розповідає про бюрократичні труднощі та ставлення окремих працівників соціальної сфери, а Тетяна Кухоцька ділиться власним досвідом адаптації усиновленої дитини та пояснює, чому усиновлення це лише початок великої роботи всієї родини.

Чому діти потрапляють до інтернатів? Чому далеко не кожну дитину можна усиновити? Які альтернативи інтернатній системі вже існують і що потрібно змінити, щоб кожна дитина мала шанс зростати в сім'ї? Дивіться у новому випуску проєкту журналістських розслідувань "Наша Справа".

Раніше Новини.LIVE писали, на які деталі звертають увагу під час перевірки умов проживання дитини. Це є обов’язковою процедурою у випадках спорів між батьками, оформлення опіки, усиновлення або ризику для безпеки дитини.

Також ми повідомляли, які виплати можна отримати при усиновленні дитини. Держава передбачила окрему грошову допомогу, однак отримати її можна лише за дотримання чітких строків та правил.