Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

В середу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський дорогою зі США прибув до Польщі. Глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Це перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Про це та не тільки гості будуть говорити в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Обговорювати важливі події будуть:

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль);

Галина Янченко, народна депутатка від "Слуги Народу";

Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Америки;

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка ім.Юрія Кондратюка";

Віктор Глеба, експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);

Анатолій Корж, президент Теплоенергетичного кластеру України;

Юрій Продан, Міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014);

Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій.

Як писали Новини.LIVE раніше, дипломатичні відносини між двома країнами останнім часом суттєво загострилися після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого орла.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо подій Волинської трагедії. Він наголосив, що Київ прагне розвивати з Варшавою добросусідські та рівноправні відносини.