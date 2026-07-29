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Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

29 липня 2026 р. 18:04

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18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

26 липня 2026
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19:00 11-й день протестів проти відставки Федорова у Києві: ефір Новини.LIVE

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18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

Text

08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

В середу, 29 липня, президент України Володимир Зеленський дорогою зі США прибув до Польщі. Глава держави проведе переговори з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Це перший візит Зеленського до Польщі після загострення у відносинах між Києвом і Варшавою через рішення присвоїти одному з українських військових підрозділів ім'я героїв УПА.

Про це та не тільки гості будуть говорити в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Обговорювати важливі події будуть:

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль);
  • Галина Янченко, народна депутатка від "Слуги Народу";
  • Андрій Добрянський, речник Українського конгресу Америки;
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка ім.Юрія Кондратюка";
  • Віктор Глеба, експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора м.Києва (2004-2008);
  • Анатолій Корж, президент Теплоенергетичного кластеру України;
  • Юрій Продан, Міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр енергетики України та вугільної промисловості (2014);
  • Валерій Боровик, засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій.

Як писали Новини.LIVE раніше, дипломатичні відносини між двома країнами останнім часом суттєво загострилися після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського Ордена Білого орла

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна відкриє архіви СБУ та СЗР щодо подій Волинської трагедії. Він наголосив, що Київ прагне розвивати з Варшавою добросусідські та рівноправні відносини.

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17:51 Побиття українського подружжя у Польщі: підозрюваних відправили за ґрати

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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