У понеділок, 27 липня, президент України Володимир Зеленський прибуде до Великої Британії, де зустрінеться з новим прем’єр-міністром країни Енді Бернхемом. Український лідер стане першим іноземним гостем, якого прийме новий глава британського уряду.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Руслан Рохов, політтехнолог;

Святослав Марков, виконавчий директор ТОВ "УКРСОНЦЕЕНЕРГО";

Людмила Денісова, правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

позивний "Люєр", хірург-ортопед-травматолог 4 ОМедБ 3 АК;

Віталій Кулик, футуролог;

Андрій Магера, експерт із конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК.

Як писали Новини.LIVE, 21 липня 2026 року новий британський прем'єр оголосив про перші кадрові призначення у новому уряді Великої Британії. Також він наголосив на тому, що підтримка України з боку Британії залишиться незмінною.

Також ми зазначали, що Кір Стармер заявив, що його наступник Енді Бернем продовжить незмінну підтримку України та не відступить від цього курсу. Він повідомив про ухвалення першого пакета кіберсанкцій, спрямованих проти осіб, причетних до кіберзлочинності.