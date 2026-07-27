Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом, присвячену українським далекобійним ударам по території Росії. За підсумками зустрічі було оновлено перелік пріоритетних цілей та ухвалено рішення про продовження відповідних операцій. Глава держави зазначив, що план застосування українських далекобійних засобів ураження реалізується відповідно до визначених завдань. За його словами, дальність ударів уже перевищує 3 тисячі кілометрів, а Україна продовжує розширювати свої можливості для ураження цілей на ще більшій відстані.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру:

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Дмитро Іванов, голова ГО "ДОБРОБАТ";

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО";

Богдан Петренко, начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригади;

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Олесь Маляревич, заступник командира 429 бригади безпілотних систем "Ахіллес";

Михайло Люксіков, головний редактор порталу "Мілітарний";

Дмитро Козятинський, ветеран медичної служби Ульф батальйону "Вовки Да Вінчі", ініціатор мітингів на підтримку Федорова;

Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand;

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні засоби ураження продовжують нарощувати свої можливості. За його словами, Сили оборони вже можуть завдавати ударів по цілях на території Росії на відстані понад 3 тисячі кілометрів, а робота над подальшим збільшенням цієї дальності триває.

Новини.LIVE інформували, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони продовжують здійснювати далекобійні удари по військових об'єктах на території Росії у відповідь на російську агресію. У ніч на 25 липня під удар потрапили кілька стратегічно важливих цілей у різних регіонах РФ, а також об'єкти, розташовані в акваторії Каспійського моря.