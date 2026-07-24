РФ вдень 24 липня вдарила по приватному полігону у Київській області. На цій локації перебували представники української оборонної індустрії. Наразі відомо про 10 загиблих та понад сотню поранених людей. Окрім розслідування воєнного злочину РФ (ст. 438 ККУ), Офіс генпрокурора відкрив провадження за ч. 3 ст. 367 ККУ (службова недбалість).

Також слідство з'ясовуватиме, хто ухвалював рішення про проведення масового заходу під час війни та чи були дотримані заходи безпеки.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру:

Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;

Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;

Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин;

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;

Андрій Оністрат, офіцер ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент провів нараду із командуванням ЗСУ та анонсував відповідь на удари РФ. За його словами, у держави є чіткий перелік заходів у відповідь на ворожі обстріли.

Також ми повідомляли, що Росія знищила 1,5 млн книжок у липні цього року. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомляє, що через постійні російські обстріли поліграфічної та складської інфраструктури спостерігається катастрофічне скорочення обсягів друкованої продукції.