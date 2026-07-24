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Головна arrow Відео arrow РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE arrow
РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

24 липня 2026 р. 18:05

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18:05 РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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18:05 РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

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13:23 Україна вдарила по РФ, Київ атакували "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:00 Ціни на пальне на українських АЗС продовжують стрімко зростати: ефір Ранок.LIVE

23 липня 2026
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20:00 У РФ збитки на сотні мільйонів: ефір Світ на зламі

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18:36 Нові переговори про мир в Україні, зустріч може відбутися до осені: ефір Вечір.LIVE

РФ вдень 24 липня вдарила по приватному полігону у Київській області. На цій локації перебували представники української оборонної індустрії. Наразі відомо про 10 загиблих та понад сотню поранених людей. Окрім розслідування воєнного злочину РФ (ст. 438 ККУ), Офіс генпрокурора відкрив провадження за ч. 3 ст. 367 ККУ (службова недбалість).

Також слідство з'ясовуватиме, хто ухвалював рішення про проведення масового заходу під час війни та чи були дотримані заходи безпеки.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру: 

  • Василь Воскобойник, президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
  • Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках;
  • Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики;
  • Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин;
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;
  • Андрій Оністрат, офіцер ЗСУ.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент провів нараду із командуванням ЗСУ та анонсував відповідь на удари РФ. За його словами, у держави є чіткий перелік заходів у відповідь на ворожі обстріли. 

Також ми повідомляли, що Росія знищила 1,5 млн книжок у липні цього року. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомляє, що через постійні російські обстріли поліграфічної та складської інфраструктури спостерігається катастрофічне скорочення обсягів друкованої продукції. 

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18:09 Море біля Одеси стане прохолоднішим: погода на завтра

18:03 РФ накопичила запас ракет: Ігнат попередив про загрозу ударів найближчими днями

17:53 Коливання цін на нафту: Олексій Кущ озвучив чотири сценарії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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