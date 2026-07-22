Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із попереднім і новим керівництвом Збройних сил України, а також виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенієм Хмарою. Сторони обговорили подальші організаційні зміни в армії, зокрема розвиток кіберсил, підготовку військовослужбовців, посилення спроможностей підрозділів та реформування корпусної системи.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:

Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль)

Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ

Тарас Семенюк, політолог-міжнародник

Олег Леонтьєв, військовий адвокат

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010)

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

Костянтин Науменко, начальник відділу планування і розвитку мережі радіодоступу Vodafone

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Новим очільником ЗСУ призначено Михайла Драпатого — відповідний указ також підписав глава держави.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із попереднім і новим керівництвом Збройних сил України, під час якої повідомив про рішення щодо оновлення військового керівництва. На зустрічі були присутні Олександр Сирський, Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та Ігор Скибюк.