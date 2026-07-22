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Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE arrow
Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

22 липня 2026 р. 18:26

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

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13:25 ЗСУ тиснуть, росіяни провалили нові спроби наступу: ефір День.LIVE

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08:00 Україну чекають зміни стратегії оборони, є рішення Ставки: ефір Ранок.LIVE

20 липня 2026
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21:00 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Призначено нових Головкома та начальника Генштабу ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський звільнив Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ: ефір Ранок.LIVE

21 липня 2026
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18:22 ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

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18:08 Терміново з Києва, 6-й день протестів за Федорова: трансляція

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із попереднім і новим керівництвом Збройних сил України, а також виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенієм Хмарою. Сторони обговорили подальші організаційні зміни в армії, зокрема розвиток кіберсил, підготовку військовослужбовців, посилення спроможностей підрозділів та реформування корпусної системи.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості: 

  • Сергій Ауслендер, журналіст (Ізраїль) 
  • Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ 
  • Тарас Семенюк, політолог-міжнародник
  • Олег Леонтьєв, військовий адвокат
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010)
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг
  • Костянтин Науменко, начальник відділу планування і розвитку мережі радіодоступу Vodafone

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Новим очільником ЗСУ призначено Михайла Драпатого — відповідний указ також підписав глава держави.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із попереднім і новим керівництвом Збройних сил України, під час якої повідомив про рішення щодо оновлення військового керівництва. На зустрічі були присутні Олександр Сирський, Михайло Драпатий, Євгеній Хмара та Ігор Скибюк.

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17:54 Лубінець заявив, що право оскаржити рішення ВЛК в Україні фактично не працює

17:33 Лаура Лумер: після поїздки до України багато чого виявилося неправдою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:26 Зеленський зробив заяву по мобілізації, дав завдання новому керівництву ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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