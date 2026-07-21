ЗСУ готуються до різних сценаріїв на Півночі: прямий ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з командирами армійських корпусів обговорили підготовку до можливих сценаріїв на Чернігівсько-Київському напрямку. За словами президента, рішення ухвалюються з урахуванням інформації від розвідки та спроб Росії знайти нові способи продовження війни.

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Гості:

Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи

Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу

Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій

Юрій Подорожній, політтехнолог

Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці

Денис Попович, військовий аналітик

Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії

Ілля Несходовський, військовослужбовець 24 ОМБр, позаштатний експерт мережі захисту національних інтересів "ANTS"

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із командувачем оперативного угруповання військ "Схід" Віктором Ніколюком. Під час доповіді сторони обговорили ситуацію на східному напрямку, дії російських військ і подальші кроки для протидії ворожим штурмам.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення чергового раунду зустрічей із командирами армійських корпусів. Під час обговорень розглянули ключові потреби війська, ситуацію на важливих напрямках фронту та подальші кроки у зміцненні оборони України.