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Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

20 липня 2026 р. 18:02

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Новим міністром оборони може стати Євгеній Хмара: ефір Ранок.LIVE

16 липня 2026
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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

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08:00 Рада призначає Корецького прем'єром: онлайн-трансляція

15 липня 2026
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19:25 Вижити в Києві, найдорожчий проїзд і непрості умови життя: ефір Київський час

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, аналітик з міжнародних питань Олександр Демченко, авіаексперт Костянтин Криволап, політолог Павло Гай-Нижник, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років Володимир Мартиненко, експрезидент Асоціації "Обʼєднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук, кандидат політичних наук Олексій Якубін, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ Юрій Єхануров та офіцер батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" Андрій Іллєнко.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у Генштабі ЗСУ заявили, що заяви про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не відповідають дійсності. За даними відомства, генерал Сирський продовжує працювати на посаді.

Разом із тим, начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов також надалі виконує свої обов’язки.

У Генштабі наголосили, що звільнення з цих посад можливе на підставі президентського указу.

Водночас у різних містах України протестувальники вийшли на вулиці з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Як писали Новини.LIVE, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація, яка поширюється в соцмережах і деяких ЗМІ про нібито відставку Сирського, є недостовірною.

Крім того, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував повідомлення про можливі перестановки у військовому керівництві. За його словами, сьогодні нових призначень очікувати не варто.

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18:15 Удар по центру Одеси три роки тому: трагічний день

18:15 Гроші на придбання авто: для ветеранів планують запровадити нову виплату

18:15 Зеленський обговорив із Прокопенком зміни у стратегії захисту України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:51 Організував збір на лікування СМА: львів'янину повідомили про нову підозру

17:42 У Соломʼянському районі Києва продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу

17:35 В одній з країн Європи виплачують 13 та 14 пенсії: про які суми йдеться

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