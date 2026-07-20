Гостями ефіру Вечір.LIVE стали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, аналітик з міжнародних питань Олександр Демченко, авіаексперт Костянтин Криволап, політолог Павло Гай-Нижник, радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021 років Володимир Мартиненко, експрезидент Асоціації "Обʼєднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук, кандидат політичних наук Олексій Якубін, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, директор науково-дослідного інституту передових оборонних технологій КПІ Юрій Єхануров та офіцер батальйону "Свобода" бригади "Рубіж" Андрій Іллєнко.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що у Генштабі ЗСУ заявили, що заяви про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського не відповідають дійсності. За даними відомства, генерал Сирський продовжує працювати на посаді.

Разом із тим, начальник Генштабу генерал-лейтенант Андрій Гнатов також надалі виконує свої обов’язки.

У Генштабі наголосили, що звільнення з цих посад можливе на підставі президентського указу.

Водночас у різних містах України протестувальники вийшли на вулиці з вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Як писали Новини.LIVE, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація, яка поширюється в соцмережах і деяких ЗМІ про нібито відставку Сирського, є недостовірною.

Крім того, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував повідомлення про можливі перестановки у військовому керівництві. За його словами, сьогодні нових призначень очікувати не варто.