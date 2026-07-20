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Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

20 липня 2026 р. 18:48

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18:48 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

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08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Новим міністром оборони може стати Євгеній Хмара: ефір Ранок.LIVE

16 липня 2026
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18:04 Новий Кабмін Корецького, конфлікт Федорова із Сирським: ефір Вечір.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

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08:00 Рада призначає Корецького прем'єром: онлайн-трансляція

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18:48 Порушення під час мобілізації та дії ТЦК: інтерв'ю з Лубінцем

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18:02 Заміна вищого військового керівництва ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:05 Вибухи на суднах РФ і дрони над Москвою: ефір День.LIVE

Text

08:00 У керівництві ЗСУ будуть важливі рішення: ефір Ранок.LIVE

17 липня 2026
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18:37 Зеленський запропонував Клименку стати секретарем РНБО: ефір Вечір.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповість про необхідність докорінної реформи мобілізації та захист прав громадян під час її проведення. Зокрема, йтиметься про відмову від примусових дій ТЦК, зростання кількості скарг на порушення прав людини, а також випадки мобілізації осіб із важкими захворюваннями та непридатних за станом здоров'я.

Переглянути ефір з Дмитром Лубінцем можна на каналі Новини.LIVE у YouTube о 21:00 у понеділок, 20 липня.

Про що говоритиме в ефірі Дмитро Лубінець

Омбудсман в ефірі детально розкриватиме наступні теми:

  • Кричущі випадки зловживань ТЦК: катування, зламані ребра та смерті мобілізованих;
  • Права громадян та свавілля: чому приміщення ТЦК перетворилися на місця позбавлення волі;
  • Хто насправді має право перевіряти документи, зупиняти автомобілі та ставити блокпости;
  • Відбрання телефонів та камери 24/7: як захистити свої права всередині ТЦК;
  • Найгірші та найкращі регіони України за рівнем дотримання прав під час мобілізації;
  • "Бусифікація" та злам філософії мобілізації: які пропозиції надано Міністерству оборони;
  • Виплати родинам загиблих, військовополонених та зниклих безвісти;
  • Нелюдські умови тримання у ТЦК та викрадення людей просто з вулиць;
  • Напад на адвокатів у ТЦК: силова мобілізація юристів та понад 30 кримінальних справ проти ТЦК;
  • Свавілля ВЛК: мобілізація людей з важкими психічними розладами, ВІЛ, гепатитом та карликовістю;
  • 10 000 доларів за вихід з буса: розцінки хабарів, мобілізація 59-річних та закриття "паличкової" системи;
  • Чи реально оскаржити рішення ВЛК та чому мобілізовані змушені йти у СЗЧ;
  • 471 день без ротації на "нулі": чому наказ Сирського про 60 днів порушується;
  • Гучна перевірка підрозділу "Скеля": деталі розслідування, підозри ДБР та відсторонення командира;
  • Цивільні у полоні РФ: катівні на окупованих територіях, 16 тисяч зниклих та механізми повернення;
  • Контакт із новою російською омбудсманкою Яною Лантратовою: перебіг перемовин;
  • Військовополонені та оборонці "Азовсталі": понад 100 тисяч зниклих безвісти та статистика обмінів;
  • Російські ІПСО зі списками полонених та робота з родинами захисників.

Новини.LIVE інформували, що на початку липня 2026 року Дмитро Лубінець закликав ретельно розслідувати смерть чоловіка, який, за словами рідних, помер наступного дня після мобілізації на Львівщині. Представник омбудсмана звернувся до Львівського обласного ТЦК та СП із вимогою надати повну інформацію про обставини цього випадку. Лубінець також наголосив, що ця історія вкотре засвідчила необхідність системної реформи мобілізаційних процедур.

Новини.LIVE також писали, що Дмитро Лубінець повідомив, що порівняно з 2022 роком кількість звернень щодо порушення прав громадян під час мобілізації зросла у 333 рази. За його словами, проблема набула системного характеру ще у 2023 році, а у 2026 році правоохоронні органи почали активніше реагувати на матеріали Офісу омбудсмана, відкриваючи кримінальні провадження.

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18:15 Удар по центру Одеси три роки тому: трагічний день

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 Гроші на придбання авто: для ветеранів планують запровадити нову виплату

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