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США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

17 липня 2026 р. 13:00

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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13:00 США вдарять пекельними санкціями по РФ: ефір День.LIVE

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13:02 Рада перезапустила уряд: новий прем'єр, але не всі міністри: ефір День.LIVE

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08:00 Рада призначає Корецького прем'єром: онлайн-трансляція

Законопроєкт про нові санкції проти Росії, який раніше ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем, уже заручився підтримкою понад 60 співавторів. За інформацією Axios, цього достатньо для його схвалення в Сенаті. Документ передбачає запровадження 100-відсоткових вторинних мит для держав, які й надалі купуватимуть російські нафту та газ. Водночас ключовим етапом залишається розгляд законопроєкту в Сенаті, а після внесення змін сенатором Річардом Блюменталем документ також має отримати схвалення Палати представників.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Катерина Рошук, політологиня, власниця онлайн-медіа Букви;
  • Валерій Димов, політолог;
  • Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету;
  • Олександр Колесніченко, політолог, аналітик міжнародної політики;
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Катерина Криленко, Виконавча директорка та менеджерка застосунку "База" у ГО психологічна підтримка та реабілітація "Вільний Вибір". 

Новини.LIVE інформували, що покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявляв, що Білий дім погодив версію законопроєкту про санкції проти Росії, яку був готовий підтримати. За його словами, це означало, що документ мав високі шанси стати законом.

Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля Володимир Путін був готовий до укладення мирної угоди щодо війни в Україні. Він зазначив, що під час спілкування з російським лідером закликав його зупинити бойові дії.

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13:04 Ракетний удар по Одесі: містяни про атаку та її наслідки

13:00 ООН надасть українцям по 12 300 грн: хто потрапив до списку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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