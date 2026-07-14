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Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

14 липня 2026 р. 18:06

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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

10 липня 2026
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18:02 ЄС погодив відкриття нового кластера для вступу України: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Сирський заявив, що Росія втрачає сили на фронті: ефір День.LIVE

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07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

9 липня 2026
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18:03 Павел попередив Україну про плани Путіна розширити масштаби війни: ефір Вечір.LIVE

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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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08:00 Україна разом з країнами Європи заснувала Антибалістичну коаліцію: ефір Ранок.LIVE

13 липня 2026
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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали авіаексперт Костянтин Криволап, економіст Олег Устенко, нардеп Володимир Крейденко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, міжнародний експерт Ігор Гарбарук та нардеп Руслан Горбенко. 

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра. Відповідне рішення означає відставку всього уряду.

Рішення підтримали 258 народних депутатів. Український лідер Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету Міністрів та анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.

Як писали Новини.LIVE, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що посаду прем’єр-міністра може обійняти Сергій Корецький. Водночас, за його словами, очікуються й інші кадрові зміни.

А 12 липня Зеленський провів зустріч з кандидатами на посаду премʼєра, серед яких Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Сергій Корецький та Ігор Терехов.

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17:47 Українські воїни висадили на Кінбурнську косу секретний НРК

17:46 Відстрочка на навчання і бронь на роботі: юристи порадили, що краще вибрати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:37 Ліцензії на ракети та винищувачі: результати домовленостей з Францією

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18:06 Верховна Рада відправила Свириденко у відставку: ефір Вечір.LIVE

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13:15 Звільнення Свириденко та повне перезавантаження уряду: ефір День.LIVE

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