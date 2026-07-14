Гостями ефіру Вечір.LIVE стали авіаексперт Костянтин Криволап, економіст Олег Устенко, нардеп Володимир Крейденко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній, міжнародний експерт Ігор Гарбарук та нардеп Руслан Горбенко.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра. Відповідне рішення означає відставку всього уряду.

Рішення підтримали 258 народних депутатів. Український лідер Володимир Зеленський заявив про необхідність оновлення Кабінету Міністрів та анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.

Як писали Новини.LIVE, народний депутат Ярослав Железняк заявив, що посаду прем’єр-міністра може обійняти Сергій Корецький. Водночас, за його словами, очікуються й інші кадрові зміни.

А 12 липня Зеленський провів зустріч з кандидатами на посаду премʼєра, серед яких Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Сергій Корецький та Ігор Терехов.