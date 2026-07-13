Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Франції Україна представить міжнародним партнерам Антибалістичну програму, яка має стати основою для створення нової системи захисту від балістичних загроз. За словами глави держави, ключовою темою стане посилення протиракетної оборони. Вперше заплановано зустріч за участю лідерів держав, радників з питань національної безпеки та представників оборонних компаній, які можуть долучитися до реалізації цієї ініціативи.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 13 липня.

Гості ефіру

Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Володимир Джиджора — віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані;

Руслан Рохов — політтехнолог;

Олексій Мовчан — народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету питань економічного розвитку;

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Валерій Боровик — засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський з першою леді прибули до Франції на "Коаліцію охочих". Сьогодні будуть переговорив, які можуть відкрити для України більше можливостей для зміцнення захисту.

У Парижі біля будівлі МЗС українського президента зустрів Емманюель Макрон. Зустріч антибалістичної коаліції вже стартувала.