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Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

13 липня 2026 р. 18:19

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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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07:21 Україна анонсувала у Франції зустріч щодо антибалістичного проєкту FREYA: ефір Ранок.LIVE

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13:22 Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів для Patriot: ефір День.LIVE

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07:26 Україна вироблятиме ракети до Patriot, підсумки саміту НАТО: ефір Ранок.LIVE

8 липня 2026
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19:27 Виступ Зеленського після переговорів з Трампом: трансляція

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18:19 Засідання "Коаліції охочих" в Парижі: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Лідери "Коаліції охочих" зібралися у Парижі: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час візиту до Франції Україна представить міжнародним партнерам Антибалістичну програму, яка має стати основою для створення нової системи захисту від балістичних загроз. За словами глави держави, ключовою темою стане посилення протиракетної оборони. Вперше заплановано зустріч за участю лідерів держав, радників з питань національної безпеки та представників оборонних компаній, які можуть долучитися до реалізації цієї ініціативи.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 13 липня.

Гості ефіру

  • Сергій Куюн — експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Володимир Джиджора — віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані;
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Олексій Мовчан — народний депутат "Слуга Народу", заступник голови Комітету питань економічного розвитку;
  • Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
  • Валерій Боровик — засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;
  • Тарас Семенюк — політолог-міжнародник.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський з першою леді прибули до Франції на "Коаліцію охочих". Сьогодні будуть переговорив, які можуть відкрити для України більше можливостей для зміцнення захисту.

У Парижі біля будівлі МЗС українського президента зустрів Емманюель Макрон. Зустріч антибалістичної коаліції вже стартувала.

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17:38 Зеленський прибув у Париж на зустріч "Коаліції охочих": його зустрів Макрон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:38 Андрющенко: до кінця літа на ТОТ будуть тотальні блекаути

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