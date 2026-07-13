Зеленський терміново змінює уряд: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з низкою потенційних кандидатів на посаду прем'єр-міністра, серед яких був і мер Харкова Ігор Терехов. Переговори відбулися на тлі повідомлень про можливу відставку чинного уряду. Офіційного підтвердження, що ці зустрічі стосувалися призначення нового прем'єра, наразі немає.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 13 липня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Віталій Кулик — футуролог;

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;

Олег Буряк — голова Запорізької районної державної адміністрації;

В’ячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Ніна Южаніна — народний депутат України від фракції фракція "Європейська Солідарність", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики;

Віра Константинова — політолог, експертка з міжнародних відносин;

Ярослав Куц — член Комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Національної асоціації адвокатів України;

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр.

Новини.LIVE інформували, що 12 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з потенційними кандидатами на посаду прем'єр-міністра. Серед них — Михайло Федоров, Денис Шмигаль, Сергій Корецький та Ігор Терехов. Під час переговорів глава держави обговорив із кандидатами питання оборони, енергетики, відновлення країни та посилення стійкості регіонів.

Новини.LIVE також писали, що Юлія Свириденко може отримати новий напрям роботи в межах оновленої політичної стратегії України. За словами Володимира Зеленського, вона відповідатиме за один із ключових напрямів співпраці з міжнародними партнерами. Кадрові зміни мають посилити роботу держави у сферах безпеки, відновлення, підготовки до зими та зовнішньої політики.