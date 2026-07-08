Президент США Дональд Трамп натякнув, що Україна отримає право на виробництво Patriot. Він додав, що на його думку Україна "швидко з цим впорається", оскільки дуже добре виробляє зброю.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 8 липня.

Гості ефіру

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";

Леонід Ємець — депутат Київської міської ради, "Європейська Солідарність", голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук;

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності);

Кирило Фесик — голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;

Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як писали Новини.LIVE, в Анкарі завершилась зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Глави держав зробили низку важливих заяв та поговорили про посилення протиповітряної оборони України.

Під час цієї розмови президент США сказав, що удари ЗСУ по НПЗ РФ можуть пришвидшити закінчення війни. За його словами, така ескалація здатна "призвести до кінця".