Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE arrow
Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

08 липня 2026 р. 18:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
Text

18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

6 липня 2026
Text

18:27 Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Text

16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Text

13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

Text

18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня 2026
Text

18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп натякнув, що Україна отримає право на виробництво Patriot. Він додав, що на його думку Україна "швидко з цим впорається", оскільки дуже добре виробляє зброю.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 8 липня.

Гості ефіру

  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";
  • Леонід Ємець — депутат Київської міської ради, "Європейська Солідарність", голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції, доктор юридичних наук;
  • Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради, "Батьківщина", (перша заступниця голови комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності);
  • Кирило Фесик — голова Оболонської РДА у місті Києві, кандидат юридичних наук;
  • Олена Шуляк — голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як писали Новини.LIVE, в Анкарі завершилась зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Глави держав зробили низку важливих заяв та поговорили про посилення протиповітряної оборони України.

Під час цієї розмови президент США сказав, що удари ЗСУ по НПЗ РФ можуть пришвидшити закінчення війни. За його словами, така ескалація здатна "призвести до кінця".

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:32 ППО та зміцнення позицій: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом

18:22 У Раді розкритикували стан пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

18:19 Зеленський зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким

Text

18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

18:13 Одесу завтра накриють грози та шквали: температура моря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 Підтримка людей з ІІІ групою інвалідності: перелік пільг у липні 2026 року

17:58 Батько зник на фронті: три документи, потрібні для відстрочки сина

17:58 Газ тимчасово вимкнуть у Харкові та області: названо адреси

17:55 Ганапольський: Буданов не налаштований на ескалацію

17:37 Усі шукають рішення: Трамп оцінив зустріч із Зеленським

18:32 ППО та зміцнення позицій: Зеленський підбив підсумки зустрічі з Трампом

18:22 У Раді розкритикували стан пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

18:19 Зеленський зустрівся із президентом Польщі Каролем Навроцьким

18:13 Одесу завтра накриють грози та шквали: температура моря

18:05 Підтримка людей з ІІІ групою інвалідності: перелік пільг у липні 2026 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:58 Батько зник на фронті: три документи, потрібні для відстрочки сина

17:58 Газ тимчасово вимкнуть у Харкові та області: названо адреси

17:55 Ганапольський: Буданов не налаштований на ескалацію

17:37 Усі шукають рішення: Трамп оцінив зустріч із Зеленським

17:36 Зустріч Трампа та Зеленського завершилася: головні заяви лідерів

22:33 Одесити про скорочення охоронної зони ЮНЕСКО: усі за і проти

6 липня

22:33 Мораторій на російськомовний контент: реакція одеситів

3 липня

22:33 Чорноморський флот РФ: знищення — головна ціль ВМС України

28 червня

16:20 Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку

13 червня

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

Text

18:15 Як пройшла зустріч Зеленського і Трампа: ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

7 липня
Text

18:00 Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Text

13:01 В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

Другий день саміту НАТО: ефір День.LIVE

08 липня 2026 р. 13:01
Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

Зеленський сьогодні проведе зустріч з Трампом: ефір Ранок.LIVE

08 липня 2026 р. 08:00
Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

Зеленський обговорить з Трампом постачання ракет для Patriot: Вечір.LIVE

07 липня 2026 р. 18:00
В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

В Анкарі пролунали важливі заяви стосовно України: ефір День.LIVE

07 липня 2026 р. 13:01
В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

В Анкарі пройде саміт НАТО, де обговорять допомогу Україні: ефір Ранок.LIVE

07 липня 2026 р. 08:00
Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

Українців попередили, коли РФ може повторити масований удар: ефір Вечір.LIVE

06 липня 2026 р. 18:27
Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

06 липня 2026 р. 16:45
Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

06 липня 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації