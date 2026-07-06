Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Напередодні саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте проводить пресконференцію у Брюсселі, де окреслить ключові теми майбутньої зустрічі. За словами Рютте, основна увага буде зосереджена на досягненні конкретних результатів: узгодженні планів щодо підвищення витрат на оборону до цільового рівня 5%, нарощуванні оборонного виробництва та посиленні підтримки України. Генсек раніше уже відзначив позитивні тенденції у військовій промисловості, проте наголосив на потребі подальшого збільшення темпів випуску озброєнь.

Пряму трансляцію виступу Марка Рютте дивіться на Новини.LIVE.

Саміт НАТО в Анкарі

Саміт, що пройде 7–8 липня в Анкарі під головуванням Туреччини, збере лідерів 32 країн-членів НАТО, партнерів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону та президента України Володимира Зеленського. Програма заходу передбачає проведення наймасштабнішого в історії Альянсу Форуму оборонної промисловості у перший день, тоді як основні робочі засідання лідерів держав заплановані на другий день.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія не має економічних ресурсів для перемоги над Альянсом, оскільки її економічний потенціал суттєво поступається навіть середнім європейським країнам, таким як Бельгія та Нідерланди разом узяті.

Рютте підкреслив, що хоча Кремль перевів економіку на воєнні рейки, спрямовуючи на оборону близько 48% держбюджету, такі колосальні витрати не здатні забезпечити довгострокову перевагу над об'єднаними можливостями країн НАТО.

Тим часом у межах саміту НАТО в Анкарі 8 липня очікується двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією джерел у Білому домі, ключовою темою переговорів стане обговорення шляхів завершення війни в Україні.