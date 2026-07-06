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Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

06 липня 2026 р. 16:45

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський просить партнерів швидше надати ракети до ППО: ефір День.LIVE

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08:00 Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

2 липня 2026
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20:08 Нова епоха долара та чому євро втрачає позиції: Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE

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18:03 Кількість жертв російської атаки на Київ зросла: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

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16:45 Брифінг Рютте на саміті НАТО в Анкарі: пряма трансляція

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13:00 Київ та область оговтуються від масованої атаки Росії: ефір День.LIVE

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08:00 Росія знову масовано атакувала Київ ракетами та дронами: ефір Ранок.LIVE

3 липня 2026
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21:00 Ярослав Грицак про союзників України та справедливий мир: ефір Новини.LIVE

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18:13 Обстріл в Києві, рятувальні роботи завершено, названо кількість жертв: ефір Вечір.LIVE

Напередодні саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте проводить пресконференцію у Брюсселі, де окреслить ключові теми майбутньої зустрічі. За словами Рютте, основна увага буде зосереджена на досягненні конкретних результатів: узгодженні планів щодо підвищення витрат на оборону до цільового рівня 5%, нарощуванні оборонного виробництва та посиленні підтримки України. Генсек раніше уже відзначив позитивні тенденції у військовій промисловості, проте наголосив на потребі подальшого збільшення темпів випуску озброєнь.

Пряму трансляцію виступу Марка Рютте дивіться на Новини.LIVE.

Саміт НАТО в Анкарі

Саміт, що пройде 7–8 липня в Анкарі під головуванням Туреччини, збере лідерів 32 країн-членів НАТО, партнерів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону та президента України Володимира Зеленського. Програма заходу передбачає проведення наймасштабнішого в історії Альянсу Форуму оборонної промисловості у перший день, тоді як основні робочі засідання лідерів держав заплановані на другий день.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що Росія не має економічних ресурсів для перемоги над Альянсом, оскільки її економічний потенціал суттєво поступається навіть середнім європейським країнам, таким як Бельгія та Нідерланди разом узяті.

Рютте підкреслив, що хоча Кремль перевів економіку на воєнні рейки, спрямовуючи на оборону близько 48% держбюджету, такі колосальні витрати не здатні забезпечити довгострокову перевагу над об'єднаними можливостями країн НАТО.

Тим часом у межах саміту НАТО в Анкарі 8 липня очікується двостороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією джерел у Білому домі, ключовою темою переговорів стане обговорення шляхів завершення війни в Україні. 

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16:42 ССО України атакували Омський НПЗ за 2500 кілометрів від кордону

16:36 Російський удар по Києву: кількість загиблих зросла до 15

16:32 Названо найкращий Wi-Fi-роутер для будинку та квартири

16:24 Курортний сезон в Одесі: безпека узбережжя сьогодні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:12 Відсутність диплома в ЄДЕБО дозволить отримати відстрочку на тому самому рівні

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