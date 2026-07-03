Київ оговтується від атаки Росії і готує відповідь: ефір Ранок.LIVE

Після наймасштабнішої російської атаки на Київ міський голова Віталій Кличко оголосив 3 липня Днем жалоби за загиблими. У столиці цього дня на будівлях комунальної власності приспустять державні прапори. Також такаі дії рекомендували здійснити установам державної та приватної форми власності. Крім того, у місті скасували проведення всіх розважальних заходів. Президент Володимир Зеленський заявив, що після масованого удару по Києву Україна продовжує працювати над посиленням протиповітряної оборони та веде переговори з міжнародними партнерами щодо отримання додаткового озброєння, зокрема ракет.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 3 липня

Запрошені гості:

Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії, наук. радник Фонду "Демініціативи"

Сергій Кравченко, майор, начальник штабу 2 батальйону бригади "Буревій"

Олександр Савченко, економіст, фінансист

Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник

Віталій Яремчук, юрист-міжнародник, доктор філософії з міжнародного права

Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики

Новини.LIVE повідомляли, що на тлі масованої російської атаки Володимир Зеленський заявив, що може змусити піти кремлівського диктатора Володимира Путіна на мир. Він спростував заяви російського глави про важливість Криму.

Також Володимир Зеленський заявив, що очікує американську делегацію в Києві у складі Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Вони прагнуть на власні очі побачити наслідки російських ударів по Києву та передати американському президенту подробиці.