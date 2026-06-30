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З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

30 червня 2026 р. 18:21

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18:21 З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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Гостями ефіру Вечір.LIVE стали нардепи Богдан Кицак, Валентин Наливайченко та Олександр Юрченко, військовий юрист Тарас Боровський та енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, що вже з липня в Україні збільшать фінансування батальйонів, які виконують бойові завдання на фронті. Також очікується розширення підтримки артилерійських та корпусних підрозділів.

"Тепер і на кожен бойовий батальйон буде більше коштів, і додатково запрацює окреме фінансування на підрозділи артилерії, які діють в смузі бойових дій, а також на частини корпусного рівня, які виконують бойові завдання. Рішення Ставки щодо цього вже є, і в липні наші підрозділи отримають додаткові ресурси", — зазначив український лідер Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Міноборони, українські військовослужбовці отримають право на додаткові грошові виплати не лише за участь у виконанні бойових завдань, а й за знищення ворожих сил або взяття окупантів у полон. 

Крім того, в Україні обговорюють можливість підвищення місячного грошового забезпечення військових на передовій до 460 тисяч гривень. Водночас зазначається, що фінансова допомога на оборону, яка надається у вигляді кредиту Європейського Союзу, не передбачає використання цих коштів для збільшення зарплат у ЗСУ.

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