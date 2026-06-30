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Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

30 червня 2026 р. 13:00

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13:00 Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026
Text

18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

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08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

Через аномальну спеку в більшості європейських країн, включно з Україною, значно зросло споживання електроенергії, що спричинило підвищене навантаження на енергосистему. В Міністерестві енергетики розповіли про вплив спеки на енергосистему та заходи уряду для запобігання дефіциту електроенергії у пікові години.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 30 червня.

Гості ефіру

  • Олег Саакян — політолог;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Руслан Плетінка — заступник начальника рекрутингу Третього армійського корпусу;
  • Оксана Жолнович — сіністрерка соціальної політики 2022-2025 рр, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проектів PH Capital;
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня стало відомо, що Укренерго повернуло відключення світла на Франківщині та Запоріжжі. В регіонах діяли вечірні відключення з 16:00 до 22:00. 

Водночас керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп сказав, що нова хвиля атак РФ на енергетику можлива восени. Влітку такий сценарій малоймовірний.

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12:52 Супутниця Єрмолаєва у критичному стані після вибуху в Монако: нові факти

12:25 Чорнобильська зона у вогні: в ДСНС пояснили чому важко загасити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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