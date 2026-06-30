Через аномальну спеку в більшості європейських країн, включно з Україною, значно зросло споживання електроенергії, що спричинило підвищене навантаження на енергосистему. В Міністерестві енергетики розповіли про вплив спеки на енергосистему та заходи уряду для запобігання дефіциту електроенергії у пікові години.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 30 червня.

Гості ефіру

Олег Саакян — політолог;

Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;

Людмила Денісова — правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

Руслан Плетінка — заступник начальника рекрутингу Третього армійського корпусу;

Оксана Жолнович — сіністрерка соціальної політики 2022-2025 рр, кандидат юридичних наук, керівник соціальних проектів PH Capital;

Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня стало відомо, що Укренерго повернуло відключення світла на Франківщині та Запоріжжі. В регіонах діяли вечірні відключення з 16:00 до 22:00.

Водночас керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп сказав, що нова хвиля атак РФ на енергетику можлива восени. Влітку такий сценарій малоймовірний.