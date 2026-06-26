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СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026 р. 08:00

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08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026
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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

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18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

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08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

23 червня 2026
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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Text

08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026
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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський затвердив нову 40-денну "операцію впливу" СБУ проти Росії після доповіді в.о. голови спецслужби Євгенія Хмари. Її мета — змусити Росію піти на завершення війни. За словами президента, СБУ вже кілька місяців демонструє найвищі результати на фронті завдяки ефективному застосуванню дронів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 26 червня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
  • Людмила Коротких — юристка Кримськотатарського Ресурсного Центру;
  • Антон Ващук — директор програми освіти, підприємництва та інновацій в UMAEF;
  • Гліб Велітченко позивний "Сімба" — оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр);
  • Руслан Рохов — політтехнолог;
  • Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" (обговорює тільки міжнародні теми);
  • Валерій Димов — політолог;
  • Гліб Остапенко — експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Андріан Прокіп — керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього.

Новини.LIVE інформували, що 25 червня 2026 року Сили оборони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському краї та два нафтопереробні заводи в російській Уфі. Президент Володимир Зеленський заявив, що це є відповіддю на затягування Росією війни та її удари по українських містах. За його словами, Україна й надалі реалізує план далекобійних операцій і закликає РФ перейти до справжньої дипломатії.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 24 червня Сили оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод і єдиний у Росії гелієвий завод, розташовані більш ніж за 1200 кілометрів від лінії фронту. У Генштабі також підтвердили успішне ураження Центру космічного зв'язку "Дубна" в Московській області. За даними військових, атаковані підприємства мають важливе значення для російського військово-промислового комплексу.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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