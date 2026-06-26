СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський затвердив нову 40-денну "операцію впливу" СБУ проти Росії після доповіді в.о. голови спецслужби Євгенія Хмари. Її мета — змусити Росію піти на завершення війни. За словами президента, СБУ вже кілька місяців демонструє найвищі результати на фронті завдяки ефективному застосуванню дронів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 26 червня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Людмила Коротких — юристка Кримськотатарського Ресурсного Центру;

Антон Ващук — директор програми освіти, підприємництва та інновацій в UMAEF;

Гліб Велітченко позивний "Сімба" — оператор батальйону безпілотних систем "Небесна Кара" 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи (54 ОМБр);

Руслан Рохов — політтехнолог;

Сергій Нагорняк — народний депутат від фракції "Слуга народу", член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг";

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" (обговорює тільки міжнародні теми);

Валерій Димов — політолог;

Гліб Остапенко — експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;

Андріан Прокіп — керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього.

Новини.LIVE інформували, що 25 червня 2026 року Сили оборони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському краї та два нафтопереробні заводи в російській Уфі. Президент Володимир Зеленський заявив, що це є відповіддю на затягування Росією війни та її удари по українських містах. За його словами, Україна й надалі реалізує план далекобійних операцій і закликає РФ перейти до справжньої дипломатії.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 24 червня Сили оборони України уразили Оренбурзький газопереробний завод і єдиний у Росії гелієвий завод, розташовані більш ніж за 1200 кілометрів від лінії фронту. У Генштабі також підтвердили успішне ураження Центру космічного зв'язку "Дубна" в Московській області. За даними військових, атаковані підприємства мають важливе значення для російського військово-промислового комплексу.