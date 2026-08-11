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Головна arrow Відео arrow Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE arrow
Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026 р. 08:07

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08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
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18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

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08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2026
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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:39 У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2026
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18:17 Зеленський анонсував появу в України власної балістики: ефір Вечір.LIVE

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13:12 ЗСУ уразили черговий НПЗ за понад 1300 км углиб РФ: ефір День.LIVE

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08:00 Україна змінює тактику атак для протидії балістиці: ефір Ранок.LIVE

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08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
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18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

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08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2026
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18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали кандидат політичних наук Ярослав Телешун, фахівець зі сходознавства В’ячеслав Ліхачов, військовий експерт Іван Тимочко, військовий аналітик Defense Express Борис Гулкевич, аналітик із питань Близького Сходу та Північної Африки Денис Клименко, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, експерт із геоекономіки Олег Саркіц, засновник і керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил" Георгій Тука та речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського, що Північна Корея продовжує постачати зброю Росії, а накопичений у війні досвід може допомогти Пхеньяну вдосконалити свій ракетний потенціал.

Глава держави відзначив розширення військової співпраці між країнами, де КНДР не лише надає зброю, а й отримує можливість удосконалювати власні військові розробки за рахунок досвіду війни в Україні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, Росія розміщує поблизу українського кордону підрозділ, озброєний північнокорейськими ракетами. Крім того, КНДР передала російській армії ще близько 40 ракет KN-23 і KN-24.

Також Скібіцький повідомляв, що у липні Росія здійснила рекордну за 2026 рік кількість пусків балістичних і гіперзвукових ракет — загалом 198. 

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08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Грошова допомога на опалення на зиму: де стартувала реєстрація

07:58 Ракетно-бомбовий удар по Запоріжжю: шестеро людей загинули

07:47 У Росії лунали потужні вибухи: палають НПЗ, ТЕЦ та Wildberries

07:45 Представника Лубінця переслідують після викриття порушень в ТЦК

07:43 Південна Корея відмовила Україні в постачанні зброї та ППО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:39 Путін не хоче миру та має план: його ставка на балістику та зиму

07:01 Послуги у ПриватБанку: за що стягуватимуть нові комісії

06:33 Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

06:30 Юрист: втрата бронювання майже одразу гарантує повістку

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08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня
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18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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