Гостями ефіру Ранок.LIVE стали кандидат політичних наук Ярослав Телешун, фахівець зі сходознавства В’ячеслав Ліхачов, військовий експерт Іван Тимочко, військовий аналітик Defense Express Борис Гулкевич, аналітик із питань Близького Сходу та Північної Африки Денис Клименко, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, експерт із геоекономіки Олег Саркіц, засновник і керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил" Георгій Тука та речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського, що Північна Корея продовжує постачати зброю Росії, а накопичений у війні досвід може допомогти Пхеньяну вдосконалити свій ракетний потенціал.

Глава держави відзначив розширення військової співпраці між країнами, де КНДР не лише надає зброю, а й отримує можливість удосконалювати власні військові розробки за рахунок досвіду війни в Україні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, Росія розміщує поблизу українського кордону підрозділ, озброєний північнокорейськими ракетами. Крім того, КНДР передала російській армії ще близько 40 ракет KN-23 і KN-24.

Також Скібіцький повідомляв, що у липні Росія здійснила рекордну за 2026 рік кількість пусків балістичних і гіперзвукових ракет — загалом 198.