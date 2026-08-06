Президент України Володимир Зеленський заявив, що упродовж 2026-2027 років країна очікує мати потрібні результати з розвитку власної балістики. Таким чином, визначено подальші кроки для прискореної роботи над відповідними програмами та антибалістичною системою FREYJA.
Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.
Гості ефіру:
- Максим Жорін, заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ
- Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик
- Руслан Рохов, політтехнолог
- Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи
- Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність"
- Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг
- Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини
Новини.LIVE повідомляли з посиланням на заяву Зеленського, що постачання ракет для протиповітряної оборони зменшилося втричі порівняно з 2025 роком. Водночас президент наголосив, що ракети в партнерів є.
Також Новини.LIVE інформували, що під час засідання РНБО щодо підготовки країни до зими, глава держави припустив, що скорочення постачання Україні ракет для збиття російських цілей може бути пов'язано з війною на Близькому Сході та можливими свідомими політичними кроками, щоб Україна була більш "зговірливою" у переговорах із Росією.
Додамо, що Зеленський провів низку розмов із союзниками 5 серпня щодо пришвидшеного постачання Україні антибалістичних ракет. Зокрема, генсек НАТО Марк Рютте запевнив президента, що вже обговорює із партнерами продовження постачання Україні необхідних ракет для ППО.