Президент України Володимир Зеленський заявив, що упродовж 2026-2027 років країна очікує мати потрібні результати з розвитку власної балістики. Таким чином, визначено подальші кроки для прискореної роботи над відповідними програмами та антибалістичною системою FREYJA.

Про це та не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру:

Максим Жорін, заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик

Руслан Рохов, політтехнолог

Марія Мезенцева-Федоренко, народна депутатка "Слуга Народу", голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи

Олексій Гончаренко, народний депутат України, "Європейська Солідарність"

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на заяву Зеленського, що постачання ракет для протиповітряної оборони зменшилося втричі порівняно з 2025 роком. Водночас президент наголосив, що ракети в партнерів є.

Також Новини.LIVE інформували, що під час засідання РНБО щодо підготовки країни до зими, глава держави припустив, що скорочення постачання Україні ракет для збиття російських цілей може бути пов'язано з війною на Близькому Сході та можливими свідомими політичними кроками, щоб Україна була більш "зговірливою" у переговорах із Росією.

Додамо, що Зеленський провів низку розмов із союзниками 5 серпня щодо пришвидшеного постачання Україні антибалістичних ракет. Зокрема, генсек НАТО Марк Рютте запевнив президента, що вже обговорює із партнерами продовження постачання Україні необхідних ракет для ППО.