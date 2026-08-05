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Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

05 серпня 2026 р. 18:20

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18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

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14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

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08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2026
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18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

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13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
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18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

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13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
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20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

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18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

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14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

Text

08:00 РФ запустила десятки ракет по Києву та області: ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2026
Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

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13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

У ніч проти 5 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України. Основними цілями стали логістичні комплекси, склади, виробничі підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми оцінками, ця атака завдала мільйонних збитків українському бізнесу та стала однією з найбільших за кількістю постраждалих компаній від початку повномасштабної війни.

Дивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що говоритимуть в ефірі

Під час ефіру експерти та гості обговорять:

  • наслідки масованої російської атаки для українського бізнесу;
  • масштаби руйнувань логістичних центрів, складів і підприємств;
  • економічні втрати та їхній вплив на відновлення країни;
  • необхідність посилення захисту критичної та цивільної інфраструктури;
  • міжнародну підтримку України та подальший санкційний тиск на Росію;
  • ситуацію на фронті й актуальні політичні події.

До обговорення долучаться: польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа; журналіст і ведучий "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян; перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран; PR-директорка групи компаній "Епіцентр" Юлія Чудновець; народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко; депутат Київської міської ради, заступник міністра освіти України Андрій Вітренко.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також понад сотню ударних безпілотників, зокрема реактивного типу. Основним напрямком удару стала Київська область.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська трьома балістичними ракетами знищили ключовий логістичний склад Rozetka у Броварах на Київщині. Комплекс, відкритий у 2017 році, мав площу понад 100 тисяч квадратних метрів і забезпечував зберігання та обробку товарів одного з найбільших українських онлайн-ритейлерів.

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18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

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18:20 План стійкості Києва: у КМДА назвали рівень готовності столиці до зими

18:18 У Львові через рекордну спеку деформувалися трамвайні колії

18:17 Спека до +37 у Харкові завтра: прогноз погоди на 6 серпня

18:05 Гроші за перебування під слідством: як розраховується сума компенсації за моральну шкоду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:04 Температура моря в Одесі завтра: спека не відступає

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18:20 Обстріл РФ завдав українському бізнесу мільйонних збитків: ефір Вечір.LIVE

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14:17 Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені, зруйновано логістичні центри: ефір День.LIVE

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