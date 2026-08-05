У ніч проти 5 серпня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України. Основними цілями стали логістичні комплекси, склади, виробничі підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За попередніми оцінками, ця атака завдала мільйонних збитків українському бізнесу та стала однією з найбільших за кількістю постраждалих компаній від початку повномасштабної війни.

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Про що говоритимуть в ефірі

Під час ефіру експерти та гості обговорять:

наслідки масованої російської атаки для українського бізнесу;

масштаби руйнувань логістичних центрів, складів і підприємств;

економічні втрати та їхній вплив на відновлення країни;

необхідність посилення захисту критичної та цивільної інфраструктури;

міжнародну підтримку України та подальший санкційний тиск на Росію;

ситуацію на фронті й актуальні політичні події.

До обговорення долучаться: польський експерт, колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа; журналіст і ведучий "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян; перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран; PR-директорка групи компаній "Епіцентр" Юлія Чудновець; народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Валентин Наливайченко; депутат Київської міської ради, заступник міністра освіти України Андрій Вітренко.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також понад сотню ударних безпілотників, зокрема реактивного типу. Основним напрямком удару стала Київська область.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 5 серпня російські війська трьома балістичними ракетами знищили ключовий логістичний склад Rozetka у Броварах на Київщині. Комплекс, відкритий у 2017 році, мав площу понад 100 тисяч квадратних метрів і забезпечував зберігання та обробку товарів одного з найбільших українських онлайн-ритейлерів.