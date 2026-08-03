ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Протягом останніх двох тижнів українські безпілотники регулярно атакували логістичні об'єкти російського маркетплейса Wildberries, завдавши компанії значних збитків. Удари були зафіксовані по складах у Котовську, Електросталі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших містах РФ. За оцінками Data Insight, пошкоджено від 17% до 22% логістичної інфраструктури компанії, а її відновлення може коштувати до 80,8 млрд рублів.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики 2022-2025 рр, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проектів PH Capital;

Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020;

Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";

Микола Томенко, політичний та громадський діяч;

Денис Швидкий, Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, які забезпечують воєнну машину РФ та фінансують агресію проти України. За його словами, у ніч на 2 серпня в Саратові було уражено два стратегічні об'єкти — нафтопереробний завод та військовий аеродром "Енгельс", розташовані понад 600 км від лінії фронту.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 3 серпня вибухи пролунали в кількох районах тимчасово окупованого Криму — зокрема в Сакському районі, Сімферополі, Феодосії та Керчі. У Феодосії російські сили протиповітряної оборони намагалися збити безпілотник. Водночас з'явилася інформація, що дрон міг уразити район місцевої нафтобази.