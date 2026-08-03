Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE arrow
ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

03 серпня 2026 р. 13:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Text

18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Text

08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026
Text

18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

Text

08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
Text

19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Text

18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Протягом останніх двох тижнів українські безпілотники регулярно атакували логістичні об'єкти російського маркетплейса Wildberries, завдавши компанії значних збитків. Удари були зафіксовані по складах у Котовську, Електросталі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та інших містах РФ. За оцінками Data Insight, пошкоджено від 17% до 22% логістичної інфраструктури компанії, а її відновлення може коштувати до 80,8 млрд рублів.

Про це дивіться в прямому ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

  • Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики 2022-2025 рр, кандидатка юридичних наук, керівниця соціальних проектів PH Capital;
  • Тетяна Козаченко, адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020;
  • Дмитро Льоушкін, паливний експерт, засновник групи компаній "Prime";
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч;
  • Денис Швидкий, Начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР;
  • Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Дмитро Соломчук, народний депутат "Слуга Народу", Член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, які забезпечують воєнну машину РФ та фінансують агресію проти України. За його словами, у ніч на 2 серпня в Саратові було уражено два стратегічні об'єкти — нафтопереробний завод та військовий аеродром "Енгельс", розташовані понад 600 км від лінії фронту.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч проти 3 серпня вибухи пролунали в кількох районах тимчасово окупованого Криму — зокрема в Сакському районі, Сімферополі, Феодосії та Керчі. У Феодосії російські сили протиповітряної оборони намагалися збити безпілотник. Водночас з'явилася інформація, що дрон міг уразити район місцевої нафтобази.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:32 Зеленський призначить Умєрова головою зовнішньої розвідки

13:17 Терехов: Я за приватний сектор, але не в наданні комунальних послуг

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

13:12 ЗСУ завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ

13:11 Нові дрони знищують радіолокаційні станції РФ у Криму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:03 Неякісне вугілля для шкіл і лікарень під час блекаутів: поліція викрила схему

13:00 Гроші від Карітас: де українці можуть отримати грант до 38 000 грн

12:46 Експертка назвала реальну кількість викрадених українських дітей

12:46 Мер Харкова Терехов про мігрантів: ставка на українців

12:32 Домашній вітряк може окупитися за 5 років: що потрібно знати перед покупкою

13:32 Зеленський призначить Умєрова головою зовнішньої розвідки

13:17 Терехов: Я за приватний сектор, але не в наданні комунальних послуг

13:12 ЗСУ завдали ударів по військовій інфраструктурі РФ

13:11 Нові дрони знищують радіолокаційні станції РФ у Криму

13:03 Неякісне вугілля для шкіл і лікарень під час блекаутів: поліція викрила схему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Гроші від Карітас: де українці можуть отримати грант до 38 000 грн

12:46 Експертка назвала реальну кількість викрадених українських дітей

12:46 Мер Харкова Терехов про мігрантів: ставка на українців

12:32 Домашній вітряк може окупитися за 5 років: що потрібно знати перед покупкою

12:28 Відновлення миру та лідерство України: у Києві стартувала Нарада послів – 2026

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

28 липня

22:33 Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

25 липня

06:33 Одеський Привоз влітку: що подешевшало та як змінилися ціни

24 липня

06:33 Зрошувальна система Одещини: прогнози на врожай овочів та ціни

21 липня

22:32 Акції протесту по всій Україні: ставлення та очікування одеситів

20 липня

22:33 Курортний сезон в Одесі: ціни на відпочинок в Аркадії цього року

17 липня

21:33 Відпочинок в Одесі під час війни: з чим стикаються туристи

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Text

18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

03 серпня 2026 р. 08:00
Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

31 липня 2026 р. 20:56
Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

31 липня 2026 р. 18:00
Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

31 липня 2026 р. 13:00
РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026 р. 08:00
ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

30 липня 2026 р. 18:08
ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

30 липня 2026 р. 13:29
Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026 р. 08:26

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації