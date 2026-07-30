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Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026 р. 08:26

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
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19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

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18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
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19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Text

18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

Росія здійснила масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг та інші міста — вибухи лунали у Вінниці, Дніпрі, Сумах і Харкові. У Львові триває рятувальна операція після удару по житловому будинку — під завалами ще можуть перебувати люди, надзвичайники продовжують пошуки та розбір конструкцій. У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинула ціла родина. Рятувальники та екстрені служби ліквідовують наслідки обстрілів у різних регіонах.

Дивіться про це в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Гості:  

  • Ігор Тодоров, член Української асоціації зовнішньої політики 
  • Сергій Козир, народний депутат "Слуга Народу ", співзасновник ГО "ВПО України" 
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України 
  • Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради  
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини 
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" 
  • Тібор Томпа, голова угорської громади Києва та Київської області 
  • Михайло Непран перший віце-президент торгово-промислової палати 
  • Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень 
  • Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу та Північної Африки (Автор Telegram-проєкту MENAlysis) 

Новини.LIVE писали, що після ракетного удару РФ по Львову надзвичайники продовжують пошуково-рятувальні роботи. Кількість травмованих зросла до 15 осіб, водночас рятувальники не виключають, що під руїнами ще є люди.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок нічної атаки РФ по Києву балістикою у столиці спалахнули пожежі в кількох районах. Є загибла людина та постраждалі.

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

08:10 Вартість електрики для населення напередодні осені: ціна за 1 кВт-год з 1 серпня

08:02 Бджоли можуть дорого обійтися: за які порушення карають пасічників

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07:29 Львів оговтується після атаки РФ: триває рятувальна операція

07:26 Нічний обстріл Києва: горів ринок, будівлі та загинула людина

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08:02 Садовий про атаку на Львів: виглядає, як пряме влучання ракети

08:00 Грошова допомога від Австрії: хто і де може отримати від 24 000 грн

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:26 Нічний обстріл Києва: горів ринок, будівлі та загинула людина

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

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