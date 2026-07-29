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Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

29 липня 2026 р. 13:45

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13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

26 липня 2026
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19:00 11-й день протестів проти відставки Федорова у Києві: ефір Новини.LIVE

24 липня 2026
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18:05 РФ вдарила по приватному полігону під Києвом: 10 загиблих, 100 поранених — Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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12:58 Зустріч Зеленського з Трампом у Вашингтоні відбудеться вже за лічені години: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з Дональдом Трампом, його командою та партнерами. Головним пріоритетом переговорів було зміцнення української протиповітряної оборони. Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із Володимиром Зеленським у Вашингтоні і сказав, що переговори пройшли дуже добре.

Про це та не тільки будуть говорити експерти в ефірі День.LIVE

Гості ефіру:

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
  • Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
  • Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості;
  • Павло Мартишев, експерт агроцентру Київської школи економіки.

Як писали Новини.LIVE раніше, Сенат США схвалив "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії". "За" проголосували 86 сенаторів. За голосуванням з цього важливого питання стежив президент України Володимир Зеленський, який знаходився в будівлі Капітолія. 

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. За його словами, переговори пройшли добре, а сторони обговорили низку важливих питань.

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