Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з Дональдом Трампом, його командою та партнерами. Головним пріоритетом переговорів було зміцнення української протиповітряної оборони. Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із Володимиром Зеленським у Вашингтоні і сказав, що переговори пройшли дуже добре.

Про це та не тільки будуть говорити експерти в ефірі День.LIVE.

Гості ефіру:

Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості;

Павло Мартишев, експерт агроцентру Київської школи економіки.

Як писали Новини.LIVE раніше, Сенат США схвалив "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії". "За" проголосували 86 сенаторів. За голосуванням з цього важливого питання стежив президент України Володимир Зеленський, який знаходився в будівлі Капітолія.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. За його словами, переговори пройшли добре, а сторони обговорили низку важливих питань.