Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у США з Дональдом Трампом, його командою та партнерами. Головним пріоритетом переговорів було зміцнення української протиповітряної оборони. Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із Володимиром Зеленським у Вашингтоні і сказав, що переговори пройшли дуже добре.
Про це та не тільки будуть говорити експерти в ефірі День.LIVE.
Гості ефіру:
- Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
- Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;
- Марія Гелетій, кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості;
- Павло Мартишев, експерт агроцентру Київської школи економіки.
Як писали Новини.LIVE раніше, Сенат США схвалив "Закон Ліндсі Грема про санкції проти Росії". "За" проголосували 86 сенаторів. За голосуванням з цього важливого питання стежив президент України Володимир Зеленський, який знаходився в будівлі Капітолія.
Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. За його словами, переговори пройшли добре, а сторони обговорили низку важливих питань.