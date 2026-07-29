Киї вготується до найважчої зими. Однак експерти стверджують, що дорогоцінний час на підготовку вже втрачено.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київський час".
Теми ефіру
- Хто провалив підготовку Києва до опалювального сезону.
- Якою буде наступна зима для столиці та чи вистачить часу встановити додаткове обладнання.
- Чи готові київські ТЕЦ до можливих атак і яку загрозу несуть реактивні "Шахеди".
Гості ефіру
- Сергій Нагорняк — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
- Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
- Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках;
- Анатолій Корж — президент Теплоенергетичного кластера України;
- Юрій Продан — міністр палива та енергетики України у 2007-2010 роках, міністр енергетики та вугільної промисловості України у 2014 році;
- Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій.
Як писали Новини.LIVE, раніше депутат Київради заявляв, що Київ виконав лише 6% Плану стійкості, попри наявність коштів. На його думку, головною причиною затримок є небажання відповідальних виконавців використовувати виділені кошти через побоювання кримінальних проваджень.
Водночас у Києві знову зросли ціни на пальне. Вартість преміального дизеля у деяких паливних операторів уже коливається в межах від 92 до 93 гривень.