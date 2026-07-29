Киї вготується до найважчої зими. Однак експерти стверджують, що дорогоцінний час на підготовку вже втрачено.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київський час".

Теми ефіру

Хто провалив підготовку Києва до опалювального сезону.

Якою буде наступна зима для столиці та чи вистачить часу встановити додаткове обладнання.

Чи готові київські ТЕЦ до можливих атак і яку загрозу несуть реактивні "Шахеди".

Гості ефіру

Сергій Нагорняк — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках;

Анатолій Корж — президент Теплоенергетичного кластера України;

Юрій Продан — міністр палива та енергетики України у 2007-2010 роках, міністр енергетики та вугільної промисловості України у 2014 році;

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій.

Як писали Новини.LIVE, раніше депутат Київради заявляв, що Київ виконав лише 6% Плану стійкості, попри наявність коштів. На його думку, головною причиною затримок є небажання відповідальних виконавців використовувати виділені кошти через побоювання кримінальних проваджень.

Водночас у Києві знову зросли ціни на пальне. Вартість преміального дизеля у деяких паливних операторів уже коливається в межах від 92 до 93 гривень.