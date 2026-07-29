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Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

29 липня 2026 р. 19:13

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19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

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08:00 Зеленський летить до Трампа, що може змінити ця зустріч: ефір Ранок.LIVE

27 липня 2026
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18:02 Зеленський став першим іноземним гостем нового прем'єра Британії: ефір Вечір.LIVE

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13:05 Зеленський стане першим закордонним гостем нового прем'єра Британії: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готує нові далекобійні удари, Зеленський погодив нові цілі: ефір Ранок.LIVE

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19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

Text

18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

Text

13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

Text

08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

28 липня 2026
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18:02 Головні результати переговорів Трампа і Зеленського: ефір Вечір.LIVE

Киї вготується до найважчої зими. Однак експерти стверджують, що дорогоцінний час на підготовку вже втрачено. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі "Київський час".

Теми ефіру

  • Хто провалив підготовку Києва до опалювального сезону.
  • Якою буде наступна зима для столиці та чи вистачить часу встановити додаткове обладнання.
  • Чи готові київські ТЕЦ до можливих атак і яку загрозу несуть реактивні "Шахеди".

Гості ефіру

  • Сергій Нагорняк — народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
  • Станіслав Ігнатьєв — енергетичний експерт, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
  • Віктор Глеба — експерт з державного управління в галузі містобудування, заступник головного архітектора Києва у 2004-2008 роках;
  • Анатолій Корж — президент Теплоенергетичного кластера України;
  • Юрій Продан — міністр палива та енергетики України у 2007-2010 роках, міністр енергетики та вугільної промисловості України у 2014 році;
  • Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій.

Як писали Новини.LIVE, раніше депутат Київради заявляв, що Київ виконав лише 6% Плану стійкості, попри наявність коштів. На його думку, головною причиною затримок є небажання відповідальних виконавців використовувати виділені кошти через побоювання кримінальних проваджень.

Водночас у Києві знову зросли ціни на пальне. Вартість преміального дизеля у деяких паливних операторів уже коливається в межах від 92 до 93 гривень.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

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