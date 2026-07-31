Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки заслухав доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Також учасники Ставки обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії та заходи у відповідь на російські удари по Одесі й області, зокрема по портовій інфраструктурі та морському коридору.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Дмитро Кащенко — Герой України, полковник ЗСУ у відставці;

Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;

Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Олесь Доній — політолог, громадський діяч;

Володимир Джиджора — віце-президент Об'єднаної конфедераціі офіцерів резерву кріїн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані;

Володимир Мартиненко — радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі Право;

Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;

Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;

Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заслухав доповідь Ніколюка про ситуацію на сході України. Особливу увагу вони приділили ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки.

Також президент повідомив про результати нових ударів ЗСУ по РФ. Йдеться про ураження логістичних центрів, морського термінала, нафтопереробного заводу та цілей в акваторії Азовського моря.