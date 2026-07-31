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Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

31 липня 2026 р. 18:00

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18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026
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18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

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08:26 Масований обстріл України, жахливі наслідки та загиблі: ефір Ранок.LIVE

29 липня 2026
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19:13 Час на підготовку Києва до зими втрачено: ефір Київський час

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18:04 Зеленський прибув до Польщі на зустріч з Туском вперше після скандалу: ефір Вечір.LIVE

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13:45 Трамп поділився враженнями від розмови із Зеленським: ефір День.LIVE

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08:00 Чого чекати після зустрічі Зеленського і Трампа: ефір Ранок.LIVE

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18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Text

08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

30 липня 2026
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18:08 ЗСУ готують нові мідлстрайки по РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:29 ДБР прийшло з перевірками у ТЦК по всій країні: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки заслухав доповідь нового Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Також учасники Ставки обговорили реалізацію плану далекобійних санкцій проти Росії та заходи у відповідь на російські удари по Одесі й області, зокрема по портовій інфраструктурі та морському коридору.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

  • Дмитро Кащенко — Герой України, полковник ЗСУ у відставці;
  • Олег Пендзин — виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу;
  • Олег Саркіц — експерт з геоекономіки;
  • Юрій Подорожній — політтехнолог; 
  • Олесь Доній — політолог, громадський діяч;
  • Володимир Джиджора — віце-президент Об'єднаної конфедераціі офіцерів резерву кріїн НАТО, екс-дипломат посольства України в Ірані;
  • Володимир Мартиненко — радник міністра внутрішніх справ України 2015-2021рр, адвокат, доктор філософії у галузі Право;
  • Володимир Омельченко — директор енергетичних програм Центру Разумкова;
  • Сергій Ягодзінський — доктор філософських наук, професор;
  • Шимон Бріман — історик, експерт із відносин Ізраїль-Україна.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заслухав доповідь Ніколюка про ситуацію на сході України. Особливу увагу вони приділили ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки.

Також президент повідомив про результати нових ударів ЗСУ по РФ. Йдеться про ураження логістичних центрів, морського термінала, нафтопереробного заводу та цілей в акваторії Азовського моря.

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18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

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17:40 РФ атакувала Павлоград: спалахнув торговельний комплекс

17:37 МВА: РФ значно активізувала авіаудари по Херсону

17:30 QR-квиток з пересадками: у Києві з'явиться зручніший спосіб оплати проїзду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:17 Маркус Ріва планує знову приїхати до України

17:12 Треба вісім середніх зарплат: де в ЄС найскладніше купити житло за 1 млн євро

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18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

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