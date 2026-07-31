У низці регіонів заходи, закладені в планах стійкості, досі реалізовані не в повному обсязі. Це питання планують розглянути на засіданні Ради національної безпеки і оборони наступного тижня. Президент наголосив, що обласна влада має усунути наявні недоліки та виконати визначені завдання. Найскладнішою залишається ситуація в Одесі, яка регулярно зазнає російських атак. Для зміцнення логістичних можливостей регіону вже готують окремі рішення, однак їхній зміст наразі не розголошують.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 31 липня

Ярослав Телешун, кандидат політичних наук;

Сергій Чаус начальник Часовоярської міської Військової адміністрації;

Позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр;

Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку;

Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;

Ігор Попов, політолог (УСНО, Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна");

Ескендер Барієв, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу;

Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи;

Петро Олещук, політолог;

Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;

Як писали раніше Новини.LIVE, ситуація з фінансуванням проєктів енергостійкості та станом укриттів цивільного захисту наразі є предметом активної уваги з боку держави.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) звернулася до Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та Офісу Президента із проханням виділити кошти на забезпечення фінансування ключових проєктів енергостійкості в столиці. Окрім фінансової підтримки, Київ також закликає центральну владу спростити процедури закупівель, щоб пришвидшити реалізацію цих проєктів.

Водночас, новопризначений Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, який обійняв цю посаду 16 липня 2026 року, ініціював невідкладну перевірку всіх укриттів цивільного захисту на території країни. За його словами, головна увага під час перевірок буде зосереджена на тому, чи належним чином утримуються ці споруди та чи забезпечено до них безперешкодний доступ для громадян.