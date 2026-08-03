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Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

03 серпня 2026 р. 08:00

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08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

Українські пілоти швидко освоюють винищувачі Gripen E та готуються до їхнього бойового застосування. За словами Володимира Зеленського, вони вже успішно використовують F-16 і Mirage, а частина військових проходить навчання у Швеції. Президент також повідомив, що Україна веде переговори з Францією щодо постачання винищувачів Rafale.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 3 серпня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Віктор Бобиренко — політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики;
  • Ігор Бураковський — професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;
  • Любомир Заїка — командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Оксана Продан — радниця голови Асоціації міст України, громадська діячка, адвокатка, політикиня, народна депутатка України VII та VIII скликань;
  • Віктор Ягун — генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014–2015 роках;
  • Мирослава Харченко — керівниця юридичного напряму благодійної організації Save Ukraine;
  • Валерій Романенко — експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації;
  • Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

Новини.LIVE інформували, що Україна розраховує отримати від Великої Британії ракети Meteor для винищувачів Gripen, які допоможуть протидіяти російській авіації. Під час переговорів сторони також обговорили постачання ракет для ППО, боротьбу з дронами Shahed і участь Лондона в антибалістичних проєктах. Окрему увагу приділили розвитку безпілотних систем та подальшому посиленню оборонної співпраці між країнами.

Новини.LIVE також писали, що Франція передасть Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках, повідомив президент Емманюель Макрон. Також Париж надасть Києву ліцензії на виробництво французьких ракет, зокрема для систем ППО. Крім того, союзники домовилися про подальше посилення протиповітряної оборони України.

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07:41 Відстрочка після бойової повістки: чи потрібно приходити до ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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