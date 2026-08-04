Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE arrow
Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

04 серпня 2026 р. 18:13

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

31 липня 2026
Text

20:56 Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Text

18:00 Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Text

08:00 РНБО скликає засідання щодо підготовки України до зими: ефір Ранок.LIVE

Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України має провести нові операції, спрямовані на послаблення можливостей Росії у війні проти України. Також глава держави заявив про необхідність подальшого очищення внутрішньої структури відомства.

За словами президента, СБУ продовжує виконувати завдання із протидії російській агресії, а нові операції мають посилити захист держави та завдати шкоди військовим можливостям противника. Водночас глава держави наголосив, що всередині служби мають залишатися лише ті співробітники, які діють в інтересах України.

Про це дивіться в прямому ефірі Вечір.LIVE.

Гості:  

  • Вікторія Гриб, народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 
  • Олександр Трохимець, Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України 
  • Олексій Оржель, екс міністр енергетики та захисту довкілля України 
  • Ярослав Захарченко, прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Провова рівність" 
  • Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт 

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь представників Служби безпеки України щодо проведення операцій із протидії російській агресії. За словами глави держави, робота СБУ має позитивні результати, а за підсумками зустрічі він погодив реалізацію нових операцій, спрямованих на захист України.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України, ухваливши рішення про оновлення керівного складу відомства у дев’яти регіонах країни. Відповідними указами глава держави звільнив керівників обласних управлінь СБУ та призначив на їхні посади нових очільників. Окрім цього, кадрові зміни торкнулися центрального апарату служби — свою посаду залишила керівниця одного з ключових департаментів СБУ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:20 Додаткові обстеження на ВЛК: до якої міри це ще законно та безпечно

18:15 Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam організували "Фестиваль кіберпанку"

18:14 Спека сягне піка: прогноз погоди для Харківщини на завтра

Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

18:12 Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:05 У Києві наступного року планують відкрити дві нові станції метро

18:00 Пенсія не постраждає: кому зарахують період безробіття до страхового стажу

17:44 У ДПСУ попередили про загрозу наступу РФ через Чернігівщину

17:39 Продавець, якого росіяни атакували дронами в Херсоні, розкрив подробиці удару

17:31 Зеленський підписав закон про відпустки військовим після умовно-дострокового звільнення

18:20 Додаткові обстеження на ВЛК: до якої міри це ще законно та безпечно

18:15 Культові ігри зі знижками до 90%: у Steam організували "Фестиваль кіберпанку"

18:14 Спека сягне піка: прогноз погоди для Харківщини на завтра

18:12 Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка

18:05 У Києві наступного року планують відкрити дві нові станції метро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Пенсія не постраждає: кому зарахують період безробіття до страхового стажу

17:44 У ДПСУ попередили про загрозу наступу РФ через Чернігівщину

17:39 Продавець, якого росіяни атакували дронами в Херсоні, розкрив подробиці удару

17:31 Зеленський підписав закон про відпустки військовим після умовно-дострокового звільнення

17:30 Європа відмовляється від російського палива: хто вже знайшов альтернативу

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

29 липня

22:33 Відпочинок в Одесі на двох: у скільки обійдеться літня відпустка

28 липня

22:33 Найцікавіші місця Одеси: куди піти та що подивитися

25 липня

06:33 Одеський Привоз влітку: що подешевшало та як змінилися ціни

24 липня

06:33 Зрошувальна система Одещини: прогнози на врожай овочів та ціни

21 липня

22:32 Акції протесту по всій Україні: ставлення та очікування одеситів

20 липня

22:33 Курортний сезон в Одесі: ціни на відпочинок в Аркадії цього року

Text

18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня
Text

18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Text

13:13 ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

04 серпня 2026 р. 13:36
Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

04 серпня 2026 р. 08:00
Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

03 серпня 2026 р. 18:11
ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

ЗСУ залишили Wildberries без значної частини складів: ефір День.LIVE

03 серпня 2026 р. 13:13
Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

Зеленський повідомив, що Україна очікує нові винищувачі: ефір Ранок.LIVE

03 серпня 2026 р. 08:00
Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

Чому тисячі дітей роками живуть в інтернатах, поки українці чекають на усиновлення

31 липня 2026 р. 20:56
Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

Драпатий доповів про фронт: ефір Вечір.LIVE

31 липня 2026 р. 18:00
Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

31 липня 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації