Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України має провести нові операції, спрямовані на послаблення можливостей Росії у війні проти України. Також глава держави заявив про необхідність подальшого очищення внутрішньої структури відомства.

За словами президента, СБУ продовжує виконувати завдання із протидії російській агресії, а нові операції мають посилити захист держави та завдати шкоди військовим можливостям противника. Водночас глава держави наголосив, що всередині служби мають залишатися лише ті співробітники, які діють в інтересах України.

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Гості:

Вікторія Гриб, народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Олександр Трохимець, Голова комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України

Олексій Оржель, екс міністр енергетики та захисту довкілля України

Ярослав Захарченко, прокурор Київської прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова Всеукраїнської громадської організації "Провова рівність"

Дмитро Васильєв, Президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь представників Служби безпеки України щодо проведення операцій із протидії російській агресії. За словами глави держави, робота СБУ має позитивні результати, а за підсумками зустрічі він погодив реалізацію нових операцій, спрямованих на захист України.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки України, ухваливши рішення про оновлення керівного складу відомства у дев’яти регіонах країни. Відповідними указами глава держави звільнив керівників обласних управлінь СБУ та призначив на їхні посади нових очільників. Окрім цього, кадрові зміни торкнулися центрального апарату служби — свою посаду залишила керівниця одного з ключових департаментів СБУ.