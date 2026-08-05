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Зеленський озвучив нові дані про втрати росіян на фронті: ефір Ранок.LIVE

Зеленський озвучив нові дані про втрати росіян на фронті: ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2026 р. 08:00

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13:00 Зеленський пояснив, що насправді відбувається на полі бою: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський озвучив нові дані про втрати росіян на фронті: ефір Ранок.LIVE

4 серпня 2026
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18:13 Ударів по Росії стане більше, затверджено нові операції СБУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:36 Кожен дипломат має повертатися зі зброєю: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вимагає у дипломатів активніше працювати з партнерами: ефір Ранок.LIVE

3 серпня 2026
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18:11 Україна запропонувала РФ нове перемир'я: ефір Вечір.LIVE

Протягом липня Сили оборони України демонструють рекордні результати у знищенні ворога за допомогою безпілотних систем. За офіційними даними, лише за минулий місяць українські підрозділи ліквідували та завдали важких поранень 30 272 російським військовим виключно за допомогою дронів. Зокрема, за результатами звіту Міністерства оборони, лідером за кількістю уражень на фронті стали спецпризначенці центру "Альфа" Служби безпеки України, чиї результати відзначило вище військово-політичне керівництво держави на чолі з президентом Володимиром Зеленським під час визначення пріоритетних завдань на серпень.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE 5 серпня.

Ефір Ранок.LIVE 5 серпня

Гості ефіру:

  • Петро Олещук, політолог 
  • Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій 
  • Вадим Трюхан, політолог-міжнародник 
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України 
  • Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій 
  • Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" 
  • Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки 
  • Микола Голомша екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист 
  • Андрій Борецький, заступник начальника Служби відновлення у Житомирській області 
  • Євген Оропай "Скіф", капітан, начальник служби планування та застосування БПЛА 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ 

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку до відкриття ще чотирьох переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, зазначивши, що Київ уже визначив ключові напрями подальшої роботи з європейськими партнерами.

Окрім цього, глава держави розповів про нові операції Служби безпеки України у протидії російській агресії та погодив подальші кроки з очищення структури СБУ.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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