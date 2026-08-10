Росія продовжує нарощувати виробництво ракет і, ймовірно, не планує зупиняти ракетні удари по Україні. Як заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, збільшення обсягів виробництва дозволяє Росії підтримувати регулярні атаки по українських містах та інфраструктурі.

Подивитись інтерв'ю Вадима Скібіцького можна на каналі Новини.LIVE.

Вадим Скібіцький в ефірі День.LIVE

Під час ефіру обговорять російське ракетне виробництво, ситуацію на фронті, безпеку та міжнародну політику.

Гості ефіру:

Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

Оксана Савчук — народна депутатка України, членкиня комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури;

Оксана Юринець — професорка кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності "Львівської політехніки", народна депутатка України VIII скликання;

Сергій Старенький — адвокат, заступник голови Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

Олексій Гетьман — військовий оглядач, учасник російсько-української війни;

Тарас Семенюк — політолог-міжнародник;

Михайло Пелепець — старший оператор БпЛА 1-го відділення БпАК взводу БпАК 2-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, старший солдат.

Як повідомляли Новини.LIVE, Вадим Скібіцький заявив, що у липні Росія застосувала рекордну цього року кількість балістичних і гіперзвукових ракет. За його словами, йдеться про 198 ракет, зокрема "Іскандер-М", РМ-48У та "Циркон".

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський висловив сумнів, що восени Росія зможе здійснювати масовані удари балістичними ракетами. Президент пояснив, що для їхнього масштабного виробництва РФ потрібна значна кількість іноземних комплектуючих.