У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

Американська розвідка попереджає про можливу спробу РФ перевірити рішучість НАТО найближчими роками. Серед сценаріїв розглядають кібератаку або обмежене наземне вторгнення. У США раніше вважали, що Путін не наважиться на провокацію проти Альянсу, однак на початку року оцінка змінилася.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 7 серпня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;

Денис Бобков — начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант;

Ростислав Коробка — віцепрезидент торгово-промислової палати;

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Лукаш Адамський — віцедиректор Центру Мєрошевського, експерт у питаннях зовнішньої політики;

Юрій Подорожній — політтехнолог;

Олексій Леонов — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Сергій Кривошеєнко — начальник Сумської міської військової адміністрації.

Новини.LIVE інформували, що особиста зустріч головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з генералом НАТО Алексусом Гринкевичем відбудеться найближчим часом. У НАТО зазначили, що дата переговорів поки не визначена, однак зустріч є лише питанням часу. Водночас Гринкевич уже провів із Драпатим телефонну розмову та обговорив питання підтримки України.

Новини.LIVE писали, що ВМС України вперше підтвердили спроможність управляти багатонаціональними силами НАТО. Український підрозділ протимінних дій успішно пройшов оцінювання за стандартами Альянсу під час навчань "Сі Бриз-2026". Це дозволило українським військовим командувати підпорядкованими силами НАТО та взаємодіяти з постійними протимінними групами Альянсу.