Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

До кінця поточного року та впродовж наступного російська армія розраховує поповнити свої лави кількома сотнями тисяч осіб під час нової хвилі призову. Про підготовку Кремля до масштабного розгортання мобілізаційної кампанії оголосив Президент України Володимир Зеленський.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 12 серпня

Гості ефіру:

Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики;

Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;

Пьотр Кашувара, головний редактор PostPravda.Info, директор фонду UA Future, польський журналіст;

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник;

Андрій Новак, голова Комітету економістів України;

Богдан Кицак, народний депутат України, фракція "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;

Ілля Коцуконь, майор, т. в. о. начальника відділення комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади;

Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Як писали раніше Новини.LIVE, аналітики попереджають про зростання ризику прямого конфлікту Росії з НАТО через посилення ворожих диверсій, кібератак та провокацій дронами. Як наслідок, у липні авіація Альянсу здійснювала перехоплення на 250% частіше, ніж торік.

Тим часом Кремль готується до нової масової мобілізації, старт якої очікується одразу після виборчого процесу 20 вересня. Готуючи ґрунт, влада повністю зачистила політичний простір, знявши з перегонів єдину антивоєнну партію "Яблоко". Через критичний дефіцит піхоти майбутні примусові облави можуть вперше масово накрити жителів російських мегаполісів.