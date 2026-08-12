Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE arrow
Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

12 серпня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026
Text

18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
Text

18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:20 Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

7 серпня 2026
Text

18:10 Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готує нову операцію для знищення ВПК Росії: ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026
Text

18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026
Text

18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

До кінця поточного року та впродовж наступного російська армія розраховує поповнити свої лави кількома сотнями тисяч осіб під час нової хвилі призову. Про підготовку Кремля до масштабного розгортання мобілізаційної кампанії оголосив Президент України Володимир Зеленський.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 12 серпня

Гості ефіру:

  • Віктор Бобиренко, політолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики;
  • Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань;
  • Пьотр Кашувара, головний редактор PostPravda.Info, директор фонду UA Future, польський журналіст;
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Андрій Новак, голова Комітету економістів України;
  • Богдан Кицак, народний депутат України, фракція "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
  • Ілля Коцуконь, майор, т. в. о. начальника відділення комунікацій 110-ї окремої механізованої бригади;
  • Юрій Камельчук, народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Як писали раніше Новини.LIVE, аналітики попереджають про зростання ризику прямого конфлікту Росії з НАТО через посилення ворожих диверсій, кібератак та провокацій дронами. Як наслідок, у липні авіація Альянсу здійснювала перехоплення на 250% частіше, ніж торік.

Тим часом Кремль готується до нової масової мобілізації, старт якої очікується одразу після виборчого процесу 20 вересня. Готуючи ґрунт, влада повністю зачистила політичний простір, знявши з перегонів єдину антивоєнну партію "Яблоко". Через критичний дефіцит піхоти майбутні примусові облави можуть вперше масово накрити жителів російських мегаполісів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:12 Атака дронів зупинила найбільший у РФ завод зрідженого газу

08:10 Статус критичного підприємства: які реальні терміни оформлення

Text

08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

08:00 Гроші на дрова від Карітас: хто має право та список документів

07:51 Аеропорти ЄС не справляються з біометричними перевірками EES

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:37 КНДР запустила балістику перед навчаннями США та Південної Кореї

07:30 Лубінець: ТЦК під час мобілізації зобов'язані вести відеофіксацію

07:01 Знижені та нульові тарифи: ПриватБанк запустить сервіс підписок

06:30 У Раді пропонують нову підставу для відстрочки від мобілізації

06:30 Не оновлювали дані за кордоном для ТЦК роками: шанси на штрафи

08:12 Атака дронів зупинила найбільший у РФ завод зрідженого газу

08:10 Статус критичного підприємства: які реальні терміни оформлення

08:00 Гроші на дрова від Карітас: хто має право та список документів

07:51 Аеропорти ЄС не справляються з біометричними перевірками EES

07:37 КНДР запустила балістику перед навчаннями США та Південної Кореї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:30 Лубінець: ТЦК під час мобілізації зобов'язані вести відеофіксацію

07:01 Знижені та нульові тарифи: ПриватБанк запустить сервіс підписок

06:30 У Раді пропонують нову підставу для відстрочки від мобілізації

06:30 Не оновлювали дані за кордоном для ТЦК роками: шанси на штрафи

06:10 Зміна групи інвалідності: чому виплати можуть припинитись

22:33 Доступність укриттів в Одесі: де ховаються містяни під час атак

06:33 Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

8 серпня

06:33 Відпочинок у Коблевому 2026: ціни на готелі, умови та безпека

7 серпня

06:33 Відпочинок в Одесі у серпні 2026: огляд цін на житло

6 серпня

06:32 Відпочинок в Одеській Затоці у серпні: ціни для туристів

4 серпня

22:33 Підготовка до школи: скільки цього року витратять одесити

3 серпня

22:33 Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

31 липня

22:33 Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

06:33 Скандал навколо Одеського зоопарку: в якому стані тварини

30 липня

06:33 Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

Text

08:00 Росія готує осінній призов на сотні тисяч військових: ефір Ранок.LIVE

11 серпня
Text

18:35 У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

Text

13:09 Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:07 Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

10 серпня
Text

18:13 Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

У ТЦК масштабні перевірки, підозри отримали 76 керівників: ефір Вечір.LIVE

11 серпня 2026 р. 18:35
Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

Росія обстріляла Україну "Цирконами": ефір День.LIVE

11 серпня 2026 р. 13:09
Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

Росія отримала нову поставку балістики з КНДР: ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2026 р. 08:07
Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував нові кадрові рішення у ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

10 серпня 2026 р. 18:13
Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

Росія нарощує виробництво ракет: ефір День.LIVE

10 серпня 2026 р. 13:20
Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

Росію чекають "сюрпризи" від Сил оборони України: ефір Ранок.LIVE

10 серпня 2026 р. 08:00
Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Зеленський заслухав доповідь Драпатого й анонсував кадрові зміни в ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

07 серпня 2026 р. 18:10
У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

У США попередили, що РФ може атакувати НАТО: ефір День.LIVE

07 серпня 2026 р. 13:39

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації