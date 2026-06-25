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Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

25 червня 2026 р. 20:40

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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

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18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

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08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

23 червня 2026
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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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13:13 CША та ООН закликали РФ до миру: ефір День.LIVE

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08:00 Україна отримає 600 ракет для ППО від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
Text

18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Конкуренція України та Польщі, економічні моделі та реалістичні схеми відбудови нашої держави. Про це та не тільки поговорять економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ з ведучим Віталієм Прудиусом.

Дивіться інтерв'ю на YouTube-каналі Новини.LIVE. 

Головні теми розмови

  • План Барбароса,
  • відновлення України,
  • джерелом відновлення країни може бути самозростаюча модель економіки,
  • чи загрожує Польщі вихід з ЄС?,
  • Україна виводить частину заводів з Краматорська,
  • Велика Британія переживає кризу.

Як писали Новини.LIVE, під час Конференції з відновлення України у Польщі Фрідріх Мерц оголосив про створення європейського фонду для відбудови України. Його започаткували чотири країни.

Водночас Дональд Туск заявив, що до відбудови України після завершення війни готові спільно долучитися всі країни Європи. Також він назвав символічним проведення конференції у Гданську, адже місто було повністю зруйноване.

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04:20 Гранти до 100 000 євро: кому доступна нова фінансова допомога

03:32 Українець воював проти ЗСУ: вирок суду

03:10 Шахраї "продають" авто в інтернеті: як видурюють сотні тисяч гривень

02:33 РФ завдала удару по будинку в Запоріжжі: постраждала жінка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:20 Нова пошта запускає нічну доставку: де вже працює

01:55 Юлія Свириденко зустрілася з Дональдом Туском: говорили про співпрацю

01:15 Нові гарантії для військовослужбовців: що не можуть забрати за борги

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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

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18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

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