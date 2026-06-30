Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

В Україні сьогодні, 30 червня, запровадять тимчасові погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Як повідомили в "Укренерго", обмеження діятимуть у всіх областях з 17:00 до 22:00. Необхідність таких заходів пояснюють суттєвим збільшенням споживання електроенергії через спекотну погоду. В "Укренерго" зазначили, що енергетична ситуація може змінюватися, тому українцям рекомендують стежити за актуальними повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 30 червня

Запрошені гості:

Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог"

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг

Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ

Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку

Микола Голомша екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист

Андрій Беседін начальник Куп'янської міської військової адміністрації

Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand

Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні почали змінюватися ціни на накопичувачі енергії, павербанки та зарядні станції. Що пропонують маркетплейси щойно з'явилась інформація про можливі відключення світла.

Також експерти вважають, що тривалих відключень світла в Україні влітку не буде. Через спеку на добу може не бути до п'яти годин світла.