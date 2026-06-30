Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE arrow
Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

30 червня 2026 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026
Text

18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026
Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Text

18:15 Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Text

08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026
Text

20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Text

08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026
Text

18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026
Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

В Україні сьогодні, 30 червня, запровадять тимчасові погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Як повідомили в "Укренерго", обмеження діятимуть у всіх областях з 17:00 до 22:00. Необхідність таких заходів пояснюють суттєвим збільшенням споживання електроенергії через спекотну погоду. В "Укренерго" зазначили, що енергетична ситуація може змінюватися, тому українцям рекомендують стежити за актуальними повідомленнями своїх операторів системи розподілу електроенергії.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 30 червня

Запрошені гості:

  • Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог" 
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг
  • Володимир Полевий, полковник, начальник комунікацій 7 корпусу швидкого реагування ДШВ 
  • Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку  
  • Микола Голомша екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист 
  • Андрій Беседін начальник Куп'янської міської військової адміністрації 
  • Максим Гардус, спеціаліст з комунікацій Razom We Stand  
  • Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської ОДА  

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні почали змінюватися ціни на накопичувачі енергії, павербанки та зарядні станції. Що пропонують маркетплейси щойно з'явилась інформація про можливі відключення світла. 

Також експерти вважають, що тривалих відключень світла в Україні влітку не буде. Через спеку на добу може не бути до п'яти годин світла.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

08:00 Щомісячні виплати у 1 800 грн: кому і де гарантують допомогу

Text

08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

07:49 Корольчук назвав умови для відключень світла понад 9 годин

07:30 Не лише "Резерв+": що перевірятимуть у військовозобов'язаних у липні

07:01 ПриватБанк удосконалив правила переказів: кого торкнулось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:35 40 років стажу: у якому віці можна вийти на пенсію та скільки платитимуть

06:35 Повернення з полону: які пільги та виплати може отримати захисник України

06:30 Ціни на пшеницю і жнива: скільки тепер коштує тонна зерна

06:30 Позов проти ТЦК: юрист пояснив, які дані мають бути вказані у заяві

06:25 Шквали до 20 м/с і спека до +38 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

08:00 Щомісячні виплати у 1 800 грн: кому і де гарантують допомогу

07:49 Корольчук назвав умови для відключень світла понад 9 годин

07:30 Не лише "Резерв+": що перевірятимуть у військовозобов'язаних у липні

07:01 ПриватБанк удосконалив правила переказів: кого торкнулось

06:35 40 років стажу: у якому віці можна вийти на пенсію та скільки платитимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:35 Повернення з полону: які пільги та виплати може отримати захисник України

06:30 Ціни на пшеницю і жнива: скільки тепер коштує тонна зерна

06:30 Позов проти ТЦК: юрист пояснив, які дані мають бути вказані у заяві

06:25 Шквали до 20 м/с і спека до +38 °С: прогноз погоди в Україні на сьогодні

06:10 На 5 000 грн більше: хто може отримати підвищену пенсію у липні

16:20 Не дорожче 500 грн: де відпочити з дітьми в Києві влітку

13 червня

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

Text

08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

29 червня
Text

18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

26 червня
Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Відео по темі

Всі відео
Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

29 червня 2026 р. 18:20
Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

29 червня 2026 р. 13:00
В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026 р. 08:00
Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

26 червня 2026 р. 21:00
Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

26 червня 2026 р. 18:15
СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

26 червня 2026 р. 13:15
СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026 р. 08:00
Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

25 червня 2026 р. 20:40

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації