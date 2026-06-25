Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває у Ґданську на Конференції з питань відновлення України. За його словами, Україна та ЄС посилять оборонну співпрацю на тлі російських атак.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 25 червня.

Гості ефіру

Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;

Сергій Асланян — журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Віталій Войцехівський — народний депутат, член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо-переміщених та інших осіб;

Тетяна Козаченко — адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020рр.;

Денис Попович — військовий аналітик;

Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони.

Як писали Новини.LIVE, Дональд Туск анонсував переговори з делегацією України. Вони відбудуться після завершення робочої сесії на Конференції з питань відновлення.

Зазначимо, на Конференції представляє Україну сформована урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Основними завданнями українських посадовців на цьому форумі є залучення іноземних грошей в оборонний комплекс та укладання нових контрактів для порятунку енергетичної системи.