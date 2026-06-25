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Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

25 червня 2026 р. 18:01

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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

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18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

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08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

23 червня 2026
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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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13:13 CША та ООН закликали РФ до миру: ефір День.LIVE

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08:00 Україна отримає 600 ракет для ППО від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

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20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

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08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває у Ґданську на Конференції з питань відновлення України. За його словами, Україна та ЄС посилять оборонну співпрацю на тлі російських атак.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE 25 червня.

Гості ефіру

  • Олексій Кущ — економіст, фінансовий аналітик;
  • Сергій Асланян — журналіст та ведучий "Ходорковский LIVE";
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Віталій Войцехівський — народний депутат, член Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо-переміщених та інших осіб;
  • Тетяна Козаченко — адвокат, член Ради громадського контролю при НАБУ та дисциплінарної комісії НАБУ 2018-2020рр.;
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Катерина Коваль — офіцер запасу, співзасновниця #USASTANDSWITHUKRAINE, експерт з нацбезпеки та оборони.

Як писали Новини.LIVE, Дональд Туск анонсував переговори з делегацією України. Вони відбудуться після завершення робочої сесії на Конференції з питань відновлення.

Зазначимо, на Конференції представляє Україну сформована урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Основними завданнями українських посадовців на цьому форумі є залучення іноземних грошей в оборонний комплекс та укладання нових контрактів для порятунку енергетичної системи.

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03:10 Шахраї "продають" авто в інтернеті: як видурюють сотні тисяч гривень

02:33 РФ завдала удару по будинку в Запоріжжі: постраждала жінка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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