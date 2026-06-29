Гостями ефіру Вечір.LIVE стали економіст Олег Устенко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, політолог Олександр Колесніченко, нардепка Оксана Савчук, політолог Максим Несвітайлов, нардеп Олексій Мовчан, нардеп Олексій Кучеренко та гастроентеролог Олег Швець.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять заяву українського лідера Володимира Зеленського про те, що після нових російських ударів по українських містах Україні та Європі потрібно швидше нарощувати антибалістичний захист.

За його словами, саме такі можливості здатні врятувати більше життів від ракетних атак РФ. Зеленський наголосив, що Україні потрібно більше захисту від російського терору.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, Росія 29 червня атакувала Дніпро, внаслідок чого загинули четверо людей, а ще десять отримали поранення. Зокрема, суттєво пошкоджено одне з приватних підприємств.

А упродовж минулої доби окупанти завдавали ударів по чотирьох громадах Сумської області. Росія вбила двох людей та поранила пʼятьох.