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У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

25 червня 2026 р. 13:00

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

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08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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23 червня 2026
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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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13:13 CША та ООН закликали РФ до миру: ефір День.LIVE

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13:00 В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

Text

13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
Text

18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

У Гданську 25–26 червня відбувається Міжнародна конференція з відновлення України URC 2026. Президент Володимир Зеленський скасував участь у заході після рішення Президента Польщі Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла. Україну на конференції представляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 25 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова ВГО "Правова рівність";
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Ігор Попов — політолог;
  • Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ.
  • Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував зустріч з українською делегацією після завершення робочої сесії Конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, під час спілкування сторони обговорять широкий спектр двосторонніх питань. Водночас польський прем’єр не став уточнювати конкретні теми майбутньої розмови.

Новини.LIVE також писали, що 25 червня 2026 року прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко прибула до Гданська для участі в Конференції з питань відновлення України URC 2026. Вона очолила українську делегацію на міжнародному заході, який триватиме 25–26 червня. Під час конференції Україна розраховує укласти нові енергетичні угоди та залучити інвестиції в оборонну сферу.

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16:16 Намагались "зламати" месенджери посадовців: СБУ та ФБР викрили хакерів РФ

16:15 На конференції в Гданську немає напруги, фокус — на відбудові

16:10 Житло, кредити і робота: до яких фінансових нововведень готуватися в липні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:56 Україна отримала партію навчальних літаків ALTO NG від Чехії

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