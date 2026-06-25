У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

У Гданську 25–26 червня відбувається Міжнародна конференція з відновлення України URC 2026. Президент Володимир Зеленський скасував участь у заході після рішення Президента Польщі Кароля Навроцького позбавити його ордена Білого Орла. Україну на конференції представляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у четвер, 25 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Андрій Новак — голова Комітету економістів України;

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Іван Киричевський — військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express;

Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури у 2014-2025 роках, почесний голова ВГО "Правова рівність";

Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Ігор Попов — політолог;

Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ.

Ілона Хмельова — секретар Ради економічної безпеки України, юристка-міжнародниця.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував зустріч з українською делегацією після завершення робочої сесії Конференції з питань відновлення України у Гданську. За його словами, під час спілкування сторони обговорять широкий спектр двосторонніх питань. Водночас польський прем’єр не став уточнювати конкретні теми майбутньої розмови.

Новини.LIVE також писали, що 25 червня 2026 року прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко прибула до Гданська для участі в Конференції з питань відновлення України URC 2026. Вона очолила українську делегацію на міжнародному заході, який триватиме 25–26 червня. Під час конференції Україна розраховує укласти нові енергетичні угоди та залучити інвестиції в оборонну сферу.