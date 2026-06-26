В Україні пацієнти із онкологією та епілепсією залишаються без життєво необхідних ліків. Частина препаратів зникає з лікарень та аптек, частина — роками не потрапляє на український ринок, а деякі доводиться шукати на чорному ринку.

Про це та не тільки дивіться ефір "Наша справа" на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що спецвипуск "Наша справа"

У новому випуску проєкту "Наша справа" журналістка Діана Лановець розповість, чому тисячі українців не можуть отримати життєво необхідні ліки. У центрі розслідування — історії пацієнтів з онкологічними, орфанними захворюваннями та епілепсією, які стикаються з дефіцитом препаратів і змушені шукати їх за кордоном або купувати власним коштом.

Також в ефірі йтиметься про причини перебоїв із постачанням медикаментів, роботу системи державних закупівель, проблеми з плануванням потреб і забезпеченням пацієнтів сучасними препаратами.

Окрім реальних історій українців, глядачі почують коментарі лікарів, посадовців, представників пацієнтських організацій та експертів, які пояснять, чому виникає дефіцит ліків і що потрібно змінити, аби доступ до лікування був гарантований кожному пацієнту.

Як писали Новини.LIVE, Росія намагається впливати на український фармацевтичний ринок. Йдеться про дистрибʼютора Venta LTD. Він хоч офіційно заснований в Україні, проте залишається каналом російського контролю.

Також ми повідомляли, що до переліку Доступні ліки в Україні додали ще 778 препаратів. Повний перелік препаратів можна дізнатися на сайті МОЗ, а також через сервіс за номером 1677.