Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа" arrow
Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

26 червня 2026 р. 21:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Text

18:15 Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Text

08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026
Text

20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Text

18:01 Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
Text

18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Text

18:15 Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Text

08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026
Text

20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

В Україні пацієнти із онкологією та епілепсією залишаються без життєво необхідних ліків. Частина препаратів зникає з лікарень та аптек, частина — роками не потрапляє на український ринок, а деякі доводиться шукати на чорному ринку.

Про це та не тільки дивіться ефір "Наша справа" на YouTube-каналі Новини.LIVE

Про що спецвипуск "Наша справа"

У новому випуску проєкту "Наша справа" журналістка Діана Лановець розповість, чому тисячі українців не можуть отримати життєво необхідні ліки. У центрі розслідування — історії пацієнтів з онкологічними, орфанними захворюваннями та епілепсією, які стикаються з дефіцитом препаратів і змушені шукати їх за кордоном або купувати власним коштом.

Також в ефірі йтиметься про причини перебоїв із постачанням медикаментів, роботу системи державних закупівель, проблеми з плануванням потреб і забезпеченням пацієнтів сучасними препаратами.

Окрім реальних історій українців, глядачі почують коментарі лікарів, посадовців, представників пацієнтських організацій та експертів, які пояснять, чому виникає дефіцит ліків і що потрібно змінити, аби доступ до лікування був гарантований кожному пацієнту.

Як писали Новини.LIVE, Росія намагається впливати на український фармацевтичний ринок. Йдеться про дистрибʼютора Venta LTD. Він хоч офіційно заснований в Україні, проте залишається каналом російського контролю.

Також ми повідомляли, що до переліку Доступні ліки в Україні додали ще 778 препаратів. Повний перелік препаратів можна дізнатися на сайті МОЗ, а також через сервіс за номером 1677. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:03 Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

26 червня

23:58 Іран порушив перемир'я із США: заява Трампа

23:53 Експерт: нова хвиля атак РФ на енергетику найбільш ймовірна восени

22:56 Росіяни атакували дронами Харків: БпЛА впав на дах АЗС

22:19 РФ тисячі разів била по УЗ: збитки сягають сотні мільярдів гривень

22:00 Формула виживання: чому українці змушені воювати за доступ до ліків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:52 Зеленський: Україна позбавляє Росію плацдарму в Криму

21:21 Повернення 160 захисників з полону РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

20:28 Зеленський: наступ ЗСУ на фронті допомагає повертати полонених

00:03 Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: є поранені

26 червня

23:58 Іран порушив перемир'я із США: заява Трампа

23:53 Експерт: нова хвиля атак РФ на енергетику найбільш ймовірна восени

22:56 Росіяни атакували дронами Харків: БпЛА впав на дах АЗС

22:19 РФ тисячі разів била по УЗ: збитки сягають сотні мільярдів гривень

22:00 Формула виживання: чому українці змушені воювати за доступ до ліків

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:52 Зеленський: Україна позбавляє Росію плацдарму в Криму

21:21 Повернення 160 захисників з полону РФ: фоторепортаж Новини.LIVE

20:28 Зеленський: наступ ЗСУ на фронті допомагає повертати полонених

20:20 Юсов: вже триває підготовка до наступного обміну полоненими

07:55 Тренди весілля 2026: у скільки обійдеться свято і яку суму дарувати

07:22 Високі ризики: на що звернути увагу при покупці старої квартири

9 червня

22:33 Базам РФ не місце біля Одещини: Юсов про ПМР та логістику

8 червня

18:32 Гроші на свята: скільки дарувати на весілля чи день народження

4 червня

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

Text

21:00 Чому українці змушені воювати за доступ до ліків: ефір "Наша справа"

Text

18:15 Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

Text

08:00 СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

25 червня
Text

20:40 Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Відео по темі

Всі відео
Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

Україна відповість дзеркально на провокації Білорусі: ефір Вечір.LIVE

26 червня 2026 р. 18:15
СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

СБУ атакувала російські судна в Криму: ефір День.LIVE

26 червня 2026 р. 13:15
СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

СБУ готує нову потужну спецоперацію проти РФ: ефір Ранок.LIVE

26 червня 2026 р. 08:00
Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

Український агросектор чавить ринок сусідів: інтерв'ю з Олексієм Кущем

25 червня 2026 р. 20:40
Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

Україна та ЄС посилюють спільну оборону: ефір Вечір.LIVE

25 червня 2026 р. 18:01
У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

25 червня 2026 р. 13:00
У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026 р. 08:00
Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

24 червня 2026 р. 18:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації