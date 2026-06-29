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В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026 р. 08:00

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у День Конституції вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону.
За його словами, ініціатива спрямована на вшанування пам'яті видатних українців, які зробили вагомий внесок в історію та розвиток держави. Зеленський наголосив, що Україна самостійно визначатиме, кого вшановувати та як зберігати свою національну пам'ять.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 29 червня

Гості ефіру: 

  • Ярослав Макітра, політтехнолог;
  • Іван Тимочко, військовий експерт;
  • Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Любомир Заїка, командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади;
  • Володимир Джиджора, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Ексдипломат посольства України в Ірані;
  • Андрій Єременко, соціолог;
  • Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук, постійний член Міжнародної асоціації політичних наук;
  • Олег Буряк, Голова Запорізької районної державної адміністрації.

Також Новини.LIVE інформували про те, що в Україні створять новий Орден Європи. Ця нова державна відзнака вручатиметься почесним громадянам України, а також іноземцям за вагомий внесок в підтримку євроінтеграції нашої держави, допомогу у протистоянні російській війні та укріплення міжнародних зв'язків та співпраці.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін несподівано публічно визнав про відсутність домовленостей чи угод зі США в Анкориджі. Він заявив, що це були лише обговорення можливих компромісів, а не пряме підписання якихось документів..

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07:49 Польща хоче розбудувати логістику для НАТО

07:32 Землетруси у Венесуелі: кількість загиблих наближається до 1500

07:31 Сибіга: Україна і Кувейт посилюють оборонну співпрацю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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