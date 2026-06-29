В Україні створять Національний пантеон: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у День Конституції вніс до Верховної Ради законопроєкт про створення Українського національного пантеону.
За його словами, ініціатива спрямована на вшанування пам'яті видатних українців, які зробили вагомий внесок в історію та розвиток держави. Зеленський наголосив, що Україна самостійно визначатиме, кого вшановувати та як зберігати свою національну пам'ять.
Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 29 червня
Гості ефіру:
- Ярослав Макітра, політтехнолог;
- Іван Тимочко, військовий експерт;
- Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
- Любомир Заїка, командир групи рекрутингу штабу управління 152 окремої єгерської бригади;
- Володимир Джиджора, віцепрезидент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО. Ексдипломат посольства України в Ірані;
- Андрій Єременко, соціолог;
- Віктор Трегубов, речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
- Олексій Якубін, кандидат політичних наук, постійний член Міжнародної асоціації політичних наук;
- Олег Буряк, Голова Запорізької районної державної адміністрації.
Також Новини.LIVE інформували про те, що в Україні створять новий Орден Європи. Ця нова державна відзнака вручатиметься почесним громадянам України, а також іноземцям за вагомий внесок в підтримку євроінтеграції нашої держави, допомогу у протистоянні російській війні та укріплення міжнародних зв'язків та співпраці.
Тим часом російський диктатор Володимир Путін несподівано публічно визнав про відсутність домовленостей чи угод зі США в Анкориджі. Він заявив, що це були лише обговорення можливих компромісів, а не пряме підписання якихось документів..