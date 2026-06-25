У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

У Гданську стартувала Міжнародна конференція з відновлення України (URC 2026), яка зібрала рекордну кількість міжнародних делегатів і представників бізнесу. Перший день заходу присвячений супутнім подіям та засіданням Української платформи донорів і Координаційної групи G7+ з енергетики. Саміт у Польщі демонструє безпрецедентний інтерес світової спільноти та інвесторів до відбудови України.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 червня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;
- Андрій Добрянський — речник Українського конгресу Америки;
- Ігор Луценко — військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки;
- Людмила Коротких — юристка Кримськотатарського Ресурсного Центру;
- Віталій Кулик — футуролог;
- Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;
- Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
- Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;
- Нікіта Муренко — керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери";
- Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика".
Новини.LIVE раніше інформували, що у польському Гданську розпочалася підготовка до конференції з відбудови України, яка відбудеться 25–26 червня. Українську делегацію на заході представлятиме прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Конференція проходитиме на тлі напруження у відносинах між Києвом і Варшавою через суперечки навколо історичної пам’яті.
Новини.LIVE також писали, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не розчарований відсутністю Володимира Зеленського на конференції з відбудови України у Гданську. За його словами, українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, з якою він підтримує постійний контакт. Туск також наголосив, що рішення Києва не вплине на українсько-польські відносини.