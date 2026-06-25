У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

У Гданську стартувала Міжнародна конференція з відновлення України (URC 2026), яка зібрала рекордну кількість міжнародних делегатів і представників бізнесу. Перший день заходу присвячений супутнім подіям та засіданням Української платформи донорів і Координаційної групи G7+ з енергетики. Саміт у Польщі демонструє безпрецедентний інтерес світової спільноти та інвесторів до відбудови України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 червня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;

Андрій Добрянський — речник Українського конгресу Америки;

Ігор Луценко — військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки;

Людмила Коротких — юристка Кримськотатарського Ресурсного Центру;

Віталій Кулик — футуролог;

Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;

Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;

Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;

Нікіта Муренко — керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери";

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика".

Новини.LIVE раніше інформували, що у польському Гданську розпочалася підготовка до конференції з відбудови України, яка відбудеться 25–26 червня. Українську делегацію на заході представлятиме прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Конференція проходитиме на тлі напруження у відносинах між Києвом і Варшавою через суперечки навколо історичної пам’яті.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не розчарований відсутністю Володимира Зеленського на конференції з відбудови України у Гданську. За його словами, українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, з якою він підтримує постійний контакт. Туск також наголосив, що рішення Києва не вплине на українсько-польські відносини.