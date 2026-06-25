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У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

25 червня 2026 р. 08:00

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08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Україна отримає 600 ракет для ППО від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

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13:00 В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

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13:00 У Польщі лідери ЄС обговорюють відновлення України: ефір День.LIVE

Text

08:00 У Польщі стартує Конференція з питань відновлення України: ефір Ранок.LIVE

24 червня 2026
Text

18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

У Гданську стартувала Міжнародна конференція з відновлення України (URC 2026), яка зібрала рекордну кількість міжнародних делегатів і представників бізнесу. Перший день заходу присвячений супутнім подіям та засіданням Української платформи донорів і Координаційної групи G7+ з енергетики. Саміт у Польщі демонструє безпрецедентний інтерес світової спільноти та інвесторів до відбудови України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 25 червня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics;
  • Андрій Добрянський — речник Українського конгресу Америки;
  • Ігор Луценко — військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки;
  • Людмила Коротких — юристка Кримськотатарського Ресурсного Центру;
  • Віталій Кулик — футуролог;
  • Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації;
  • Сергій Євтушок — народний депутат від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики;
  • Андрій Дубас — президент Асоціації українських банків;
  • Нікіта Муренко — керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери";
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика".

Новини.LIVE раніше інформували, що у польському Гданську розпочалася підготовка до конференції з відбудови України, яка відбудеться 25–26 червня. Українську делегацію на заході представлятиме прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Конференція проходитиме на тлі напруження у відносинах між Києвом і Варшавою через суперечки навколо історичної пам’яті.

Новини.LIVE також писали, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не розчарований відсутністю Володимира Зеленського на конференції з відбудови України у Гданську. За його словами, українську делегацію очолить прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, з якою він підтримує постійний контакт. Туск також наголосив, що рішення Києва не вплине на українсько-польські відносини.

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16:20 Тарифи на комунальні послуги у Харкові: вартість у липні

16:16 Намагались "зламати" месенджери посадовців: СБУ та ФБР викрили хакерів РФ

16:15 На конференції в Гданську немає напруги, фокус — на відбудові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:10 Житло, кредити і робота: до яких фінансових нововведень готуватися в липні

15:56 Україна отримала партію навчальних літаків ALTO NG від Чехії

15:29 Відпочинок біля моря в Одесі: вартість готелю понад 100 тисяч

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