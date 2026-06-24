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Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

24 червня 2026 р. 18:00

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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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13:13 CША та ООН закликали РФ до миру: ефір День.LIVE

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08:00 Україна отримає 600 ракет для ППО від Німеччини: ефір Ранок.LIVE

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13:00 В Росії масштабна тривога через нову хвилю атак ЗСУ: ефір День.LIVE

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18:01 На G7 стався прорив щодо України через Трампа: ефір Вечір.LIVE

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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

Text

13:16 В Криму почастішали масштабні блекаути: ефір День.LIVE

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08:00 Україна закликає партнерів тиснути на РФ для миру: ефір Ранок.LIVE

23 червня 2026
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18:00 Знищено залізничний міст в Криму: ефір Вечір.LIVE

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки, на тлі українських атак у Росії відбувається переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Ці два периметри росіяни отримали команди захищати за рахунок послаблення інших напрямків на своїй території та на тимчасово окупованій території України.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE

Гості ефіру

  • Михайло Крутіхін — економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку;
  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Олексій Гончаренко — народний депутат України;
  • Франак Вячорка — білоруський журналіст, головний радник Світлани Тихановської;
  • Кирило Сазонов — військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог;
  • Дмитро Новосад — експерт з тепломодернізації Теплоенергетичного кластеру України;
  • Юрій Корольчук — співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
  • Олександр Ковтунов — голова Дарницької РДА у Києві;
  • Геннадій Кривошея — голова Громадської ради при КМДА;
  • Олексій Кучеренко — народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки);
  • Костянтин Пігуля — перший заступник генерального директора КП "Плесо".

Як писали Новини.LIVE, раніше аналітики ISW заявляли, що Росія оголяє захист на фронті, щоб стягнути ППО до Кремля. Окупанти не лише будують нові майданчики для С-400 поблизу Москва-Сіті, а й встановлюють біля місцевого нафтопереробного заводу привезені з передової комплекси "Панцир".

Водночас військовослужбовець 54-ї бригади розповів, що російська авіація боїться наближатися до фронту через ППО України. Через це окупанти скидають керовані авіабомби на значній відстані від позицій ЗСУ.

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21:40 Зняття розшуку ТЦК без штрафу: юрист назвав головну проблему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:00 Росіяни стягують ППО з регіонів до Москви: ефір Вечір.LIVE

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