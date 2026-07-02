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Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

02 липня 2026 р. 13:00

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

30 червня 2026
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18:21 З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026
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18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Десятки жертв в Києві через обстріл: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
Text

19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

Text

18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, яка стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабної війни. За розпорядженням міської влади на всіх комунальних будівлях буде приспущено державні прапори. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 2 липня.

Гості ефіру

  • Вʼячеслав Кириленко — віце-прем'єр міністр 2014-2019 рр;
  • Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Святослав Павлюк — виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України";
  • Олександр Левченко — дипломат, Посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-17 роках;
  • Владислав Золотарьов — Офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури "ОРІОН", бригади "Помста";
  • Олег Бурдужа — начальник управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі КК "Київавтодор";
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;
  • Лукаш Адамський — віце-директор Центру Мєрошевського; експерт у питаннях зовнішньої політики.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні 2 липня. Він звернувся до партнерів із закликом терміново посилити ППО України та надати відповідний захист.

Також ми повідомляли, що росіяни завдали понад 900 ударів по Запоріжжю за добу. Під ворожим вогнем опинилися 48 населених пунктів регіону, що призвело до численних руйнувань житлових будинків. 

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13:10 У Львові чоловік відкрив стрілянину на вулиці

13:06 Десятки потягів УЗ 2 липня прямують із запізненням на кілька годин: список

13:02 Грошова допомога від WFP: кому гарантують 17 800 грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:59 Буданов вдвічі наростив електоральну підтримку за рік: опитування

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