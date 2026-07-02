У Києві 3 липня оголошено Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, яка стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабної війни. За розпорядженням міської влади на всіх комунальних будівлях буде приспущено державні прапори.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 2 липня.

Гості ефіру

Вʼячеслав Кириленко — віце-прем'єр міністр 2014-2019 рр;

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Святослав Павлюк — виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України";

Олександр Левченко — дипломат, Посол України в Хорватіі та Боснії і Герцеговині 2010-17 роках;

Владислав Золотарьов — Офіцер групи управління штабу першої прикордонної комендатури "ОРІОН", бригади "Помста";

Олег Бурдужа — начальник управління з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі КК "Київавтодор";

Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;

Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;

Лукаш Адамський — віце-директор Центру Мєрошевського; експерт у питаннях зовнішньої політики.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні 2 липня. Він звернувся до партнерів із закликом терміново посилити ППО України та надати відповідний захист.

Також ми повідомляли, що росіяни завдали понад 900 ударів по Запоріжжю за добу. Під ворожим вогнем опинилися 48 населених пунктів регіону, що призвело до численних руйнувань житлових будинків.