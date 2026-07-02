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Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

02 липня 2026 р. 08:10

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18:21 З липня збільшиться фінансування бойових батальйонів ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Енергосистема України не витримує спеку: ефір День.LIVE

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08:00 Відключення світла повертаються через спеку: ефір Ранок.LIVE

29 червня 2026
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18:20 Україні потрібно нарощувати антибалістичний захист: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Спека може принести блекаути в Україну: ефір День.LIVE

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08:10 Наслідки масованого обстрілу Києва: ефір Ранок.LIVE

1 липня 2026
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19:00 Аномальна спека та корупція у КМДА: ефір Київський час

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18:16 Федоров заявив, що Україна потребує допомоги наступного рівня: ефір Вечір.LIVE

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13:04 Україна уразила об'єкт РФ за 1300 км від фронту: ефір День.LIVE

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08:00 РФ може розпочати наступ на Чернігівщину та Київ: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчим часом у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити ще п'ять переговорних кластерів. Він підкреслив, що українська сторона налаштована максимально швидко просуватися євроінтеграційним шляхом і не зацікавлена у затягуванні цього процесу. За словами глави держави, ухвалення політичного рішення про відкриття нових етапів переговорів стане важливим сигналом підтримки для українців. Тим часом Росія продовжує винищувати цивільне населення в Україні і завдала чергового масованого удару по країні, є велика кількість жертв у Києві.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 2 липня

Гості ефіру:

  • Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України BASU 
  • Богдан Петренко Начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригадиВіктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) 
  • Максим Ткаченко народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни" 
  • Віталій Кулик, футуролог 
  • Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках 
  • Ігор Попов, політолог (Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна") 
  • Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій 
  • Дмитро Громаков,соціолог. Експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії 
  • Петро Олещук, політолог

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 2 липня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Ворожий обстріл призвів до значних руйнувань у столиці: пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. За попередніми даними, наслідки атаки зафіксували у п'яти районах міста. Відомо про загиблих і постраждалих. 

Мережа автозаправних комплексів WOG повідомила про тимчасове припинення роботи частини своїх АЗС у кількох областях України. Таке рішення діятиме до ранку 2 липня як превентивний захід через загрозу можливого масованого російського обстрілу. 

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08:00 Українці отримають від Чехії близько 4 000 євро: хто в списку

07:59 Юрист назвав законні підстави для доступу ТЦК до житла

07:26 Тривала евакуація поранених: медики обговорили шляхи порятунку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:15 Нові виплати військовослужбовцям: в яких числах прийдуть гроші у липні

07:01 ПриватБанк виплатить бонус за перекази від 1 000 грн: як отримати

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