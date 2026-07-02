Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчим часом у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу можуть відкрити ще п'ять переговорних кластерів. Він підкреслив, що українська сторона налаштована максимально швидко просуватися євроінтеграційним шляхом і не зацікавлена у затягуванні цього процесу. За словами глави держави, ухвалення політичного рішення про відкриття нових етапів переговорів стане важливим сигналом підтримки для українців. Тим часом Росія продовжує винищувати цивільне населення в Україні і завдала чергового масованого удару по країні, є велика кількість жертв у Києві.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 2 липня

Гості ефіру:

Єгор Брайлян, кандидат історичних наук, член Британської асоціації дослідження України BASU

Богдан Петренко Начальник відділення комунікацій 48 окремої артилерійської бригадиВіктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015)

Максим Ткаченко народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни"

Віталій Кулик, футуролог

Олег Устенко, економіст, Радник Президента 2019-му 2024-у роках

Ігор Попов, політолог (Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна")

Валерій Боровик, засновник компанії- виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій

Дмитро Громаков,соціолог. Експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії

Петро Олещук, політолог

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 2 липня російські війська здійснили чергову масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Ворожий обстріл призвів до значних руйнувань у столиці: пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. За попередніми даними, наслідки атаки зафіксували у п'яти районах міста. Відомо про загиблих і постраждалих.

Мережа автозаправних комплексів WOG повідомила про тимчасове припинення роботи частини своїх АЗС у кількох областях України. Таке рішення діятиме до ранку 2 липня як превентивний захід через загрозу можливого масованого російського обстрілу.